Подкармливающих медведей жителей Коми будут штрафовать

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-02T08:24:41+03:00

С 1 января 2020 года на территории Российской Федерации кормление диких животных будет относиться к административным правонарушениям

Изменить размер текста: A A

С 1 января 2020 года на территории Российской Федерации кормление диких животных будет относиться к административным правонарушениям, сообщает Комиинформ.

С 2020 года медведей, волков, лис, лосей и других животных будет законодательно запрещено подкармливать. Нарушение закона предусматривает штраф от 5 до 20 тысяч рублей. Либо исправительные работы сроком от 7 до 10 дней.

Необходимость жесткой меры подтверждают и эксперты, и охотоведы. Они не устают убеждать людей, что подкармливание диких животных равно их убийству. Например, медведь, привыкший к легкой добыче, выходит на дорогу, создавая опасность для жителей близлежащих населенных пунктов. Охотники отгоняют хищника, но он, памятуя о вкусностях, которые ждут его у автотрассы, приходит вновь и вновь. В таких случаях ничего не остается делать, как отстрелить медведя. И смерть животного лежит на плечах сердобольных людей, подкормивших «бедных мишек».

Например, в начале августа республику поразила новость о том, что около Усть-Усы медвежонка, которого подкормили местные, сбил КамАЗ. Также с июня в Минприроды Коми поступали многочисленные телефонные и письменные обращения от жителей некоторых районов Коми о неадекватном поведении медведя на проезжей части. В отдельных случаях принимали решение об их отстреле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В соцсетях «похоронили» медведей, но охотники вышли на тропу войны: как идет отстрел косолапых в Печоре

Хищников караулят шесть охотников (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU