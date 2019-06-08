Сыктывкарец отсудил у приставов 63 тысячи рублей

В Сыктывкаре местный житель отсудил у судебных приставов почти 63 тысячи рублей за сорванный отдых в Турции. Дело рассмотрел городской суд столицы Коми.

Судебный пристав-исполнитель не уведомил должника о наложенных ограничениях на выезд за пределы России. В результате мужчина не смог выехать на отдых в Турцию и понес убытки. После этого житель столицы Коми обратился в суд.

Выяснилось, что в отношении истца было вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ. Документ направили не по месту регистрации и проживания должника, поэтому сыктывкарец его не получил.

Истец погасил задолженность, однако пристав не вынес постановление о снятии ограничения права выезда из России. Поэтому при прохождении паспортного контроля в аэропорту Сыктывкара мужчине было отказано в пропуске через границу.

Суд пришел к выводу о том, что действиями должностных лиц ФССП нарушены нормы права, а также конституционное право истца на свободу передвижения. Иск мужчины удовлетворили. В пользу сыктывкарца взыскали ущерб в размере 46 969,56 рубля, компенсация морального вреда в размере пяти тысяч рублей, а также 11 тысяч рублей в качестве расходов по оплате юридических услуг.

Как передает «Комиинформ», апелляционной инстанцией решение суда оставлено без изменения.

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