2019-06-09T16:48:51+03:00
Общество

По Вуктылу разгуливают медведи

Горожане встретили хищников несколько раз за день
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Горожан призывают быть осторожнымиГорожан призывают быть осторожнымиФото: vk.com
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В субботу, 8 июня, в Вуктыле несколько раз видели медведей. Об этом сообщают в паблике «Вуктыл Live».

Так, вечером горожане сообщили, что видели медведя. На фотографии, прикрепленной к посту, видно, что зверь достаточно крупный.

– Дорогие вуктыльцы и жители деревень, в районе Подчерского моста был замечен медведь, будьте осторожны! – говорится в сообщении.

Другие жители Вуктыла рассказали, что видели медведицу с медвежатами. Горожане уточнили, что животных обнаружили на дачах в районе 90-й скважины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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