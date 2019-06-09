По Вуктылу разгуливают медведи

В субботу, 8 июня, в Вуктыле несколько раз видели медведей. Об этом сообщают в паблике «Вуктыл Live».

Так, вечером горожане сообщили, что видели медведя. На фотографии, прикрепленной к посту, видно, что зверь достаточно крупный.

– Дорогие вуктыльцы и жители деревень, в районе Подчерского моста был замечен медведь, будьте осторожны! – говорится в сообщении.

Другие жители Вуктыла рассказали, что видели медведицу с медвежатами. Горожане уточнили, что животных обнаружили на дачах в районе 90-й скважины.

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