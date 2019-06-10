2019-06-10T13:48:29+03:00
Общество

"Природа все видит и слышит": в Сыктывкаре ураган снес забор на спорном участке в Орбите

Рабочие отгородили им зону стройки
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото паблика "За комфортный Сыктывкар"Фото паблика "За комфортный Сыктывкар"
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В начале июня на спорном участке в сыктывкарском районе Орбита возобновили строительство парковки. Напомним, местные жители хотят, чтобы на пересечении улиц Тентюковская и Петрозаводская появилась зона отдыха для горожан, а не очередные бетонные джунгли.

Застройщик пошел на решительные меры и установил забор, который окончательно преградил местной детворе вход на детскую площадку, которая находилась на территории застройки.

Но в расстановку сил вмешались силы природы. Вчерашний ураган, который бушевал в Сыктывкаре весь день, снес часть забора. На этот счет сыктывкарцы даже шутят, что природа мстит застройщику.

- Вот и трактор не нужен! А природа, да, она всё видит и слышит. И добро делает не нашими руками. Пусть сегодняшняя гроза напомнит некоторым хибарам, кто хозяин! – прокомментировал случившееся сыктывкарец Роман Вохмянин.

Однако уже сегодня утром в социальных сетях появились фотографии, на которых рабочие устанавливали забор на прежнее место.

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«Всё это делается для полного захвата народной земли под строительство домов», - пишут горожане (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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