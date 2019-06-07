2019-06-07T16:37:02+03:00
Общество

На спорном участке сыктывкарской Орбиты расширили зону строительства парковки

Люди обвиняют стройку в захвате народной земли, на которой местные хотят видеть зону отдыха, а не парковку
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Александра Коршунова/Орбита за комфортный СыктывкарФото Александра Коршунова/Орбита за комфортный Сыктывкар
Изменить размер текста:

На спорном участке сыктывкарской Орбиты возобновили строительство парковки. В полдень воскресенья местные жители собираются на открытую встречу у стройки, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Как пояснил общественный деятель Станислав Штралер, сейчас территория застраивается автопарковкой. У местных жителей есть опасения, что после оформления ее в собственность фирмой «Ассорти+» на парковке воздвигнут огромный комплекс «Республика».

Особенно людей возмущает тот факт, что строительство продолжается по измененному проекту. Согласно эскизу большая часть территории на пересечении улиц Тенюковская и Петрозаводская превратится в парковку.

По старому проекту, компания должна была построить парковку, оставив зеленую зону для жителей Орбиты и детскую площадку для детей. Вчера строители вывесили новый проект, согласно которому территория будет полностью забита автопарковочными местами.

- Увы, по закону застройщик не обязан выносить на обсуждение вопрос изменения проекта, так как земля находится у него в аренде, - отметил Штралер. Он пояснил, что активисты будут действовать законными методами, поэтому соответствующие запросы были направлены в администрацию, прокуратуру и УМВД.

Однако местные жители настроены решительно. Они обвиняют стройку в захвате народной земли, на которой местные хотят видеть зону отдыха, а не парковку. Люди пишут в соцсетях, что готовы отстаивать землю, как на Шиесе или в Екатеринбурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На спорном участке сыктывкарской Орбиты возобновили строительство парковки

«Всё это делается для полного захвата народной земли под строительство домов», - пишут горожане (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Медпомощь для пожилых людей в России: Обследуемся и лечимся по новым правилам
Что важно знать пациентам серебряного возраста и их родственникам, чтобы получать качественную медицинскую помощь, успешно поддерживать здоровье и повысить шансы на активное долголетие
Новости 24
МегаФон может создавать городам России «цифровых двойников»
На трассе под Ухтой гуляет семья медведей
Сыктывкарский городской суд не разрешил активистам проводить пикет около своего здания
На выходных воздух в Коми прогреется до 30 градусов
МРСК Сибири и МегаФон запустят совместные проекты развития технологий
YADRO «ИКС Холдинга» создаст инновационные инфраструктурные продукты для МегаФона
В Сыктывкаре ищут бесследно пропавшего мужчину
Солистка Коми филармонии Екатерина Курочкина споет на федеральном проекте «Новая звезда»
МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G
Штормовое предупреждение: на юг Коми вновь придут грозы с градом
В Печоре обстреляли пассажирский автобус из пневматики
В День святого Валентина житель Объячево разобрался с любовником своей девушки
Лето-2019 в Коми: июнь расстроит дождями и ветром, а август порадует теплом
В Коми на 11 лет отправится в колонию двукратный чемпион мира по каратэ
Стал известен состав делегации от Коми на ПМЭФ-2019