На спорном участке сыктывкарской Орбиты расширили зону строительства парковки

На спорном участке сыктывкарской Орбиты возобновили строительство парковки. В полдень воскресенья местные жители собираются на открытую встречу у стройки, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Как пояснил общественный деятель Станислав Штралер, сейчас территория застраивается автопарковкой. У местных жителей есть опасения, что после оформления ее в собственность фирмой «Ассорти+» на парковке воздвигнут огромный комплекс «Республика».

Особенно людей возмущает тот факт, что строительство продолжается по измененному проекту. Согласно эскизу большая часть территории на пересечении улиц Тенюковская и Петрозаводская превратится в парковку.

По старому проекту, компания должна была построить парковку, оставив зеленую зону для жителей Орбиты и детскую площадку для детей. Вчера строители вывесили новый проект, согласно которому территория будет полностью забита автопарковочными местами.

- Увы, по закону застройщик не обязан выносить на обсуждение вопрос изменения проекта, так как земля находится у него в аренде, - отметил Штралер. Он пояснил, что активисты будут действовать законными методами, поэтому соответствующие запросы были направлены в администрацию, прокуратуру и УМВД.

Однако местные жители настроены решительно. Они обвиняют стройку в захвате народной земли, на которой местные хотят видеть зону отдыха, а не парковку. Люди пишут в соцсетях, что готовы отстаивать землю, как на Шиесе или в Екатеринбурге.

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На спорном участке сыктывкарской Орбиты возобновили строительство парковки

«Всё это делается для полного захвата народной земли под строительство домов», - пишут горожане (подробности).