2019-06-10T17:22:27+03:00
Происшествия

Пожалели: бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам колонии

Прокурор настаивал на 21 годе колонии строгого режима
Евгений Никитин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото Артем Геодакян/ТАССФото Артем Геодакян/ТАСС
Изменить размер текста:

Сегодня Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, сообщает «7×7».

Его признали виновным в мошенничестве и коррупции в особо крупном размере, а также в получении взятки. При этом судья снял обвинения в организации преступного сообщества.

Напомним, прокурор настаивал на 21 годе колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафе в 500 миллионов рублей, а также лишении права занимать госдолжности на протяжении пяти лет.

Кроме того, экс-заместитель Гайзера Алексей Чернов приговорен к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей. Ему на четыре года запретили занимать руководящие должности.

Бывший спикер республиканского парламента Игорь Ковзель получил шесть лет колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. Суд оправдал его по статьям 210 (участие в ОПС) и 290 (получение взятки) Уголовного кодекса РФ. Ковзель полностью отбудет свой срок уже в сентябре 2019 года.

Занимавшую пост руководителя компании «Советник» Наталью Моторину приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Предприниматель Михаил Хрузин осужден на семь лет колонии общего режима.

Экс-начальник управления информации администрации Главы Коми Павел Марущак приговорен к 5,8 годам колонии.

Глава компании «Интерпроза» Валерий Маляров и бывший директор «Агрохолдинга» Сергей Смешной получили по пять лет условно.

Экс-руководитель Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми Игорь Кудинов приговорен к 7 годам колонии общего режима. Ему назначили штраф в 500 тысяч рублей и запретили занимать руководящие должности на 5 лет.

Предприниматель Валерий Веселов приговорен к 6,6 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Личный помощник еще одного фигуранта громкого дела Александра Зарубина, который сейчас находится в федеральном розыске, Лев Либинзон освобожден в зале суда. Его дело было возвращено в Генпрокуратуру.

Экс-главу Коми Владимира Торлопова, который до этого находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. Его приговорили к 6,6 годам колонии общего режима.

Адвокат экс-главы Коми Вячеслава Гайзера Дарья Евменина сообщила, что защита будет обжаловать приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перед приговором: что написано в 400 томах дела Гайзера «КП-Коми» вспомнила, в каких преступлениях обвиняют верхушку власти Коми, арестованную в 2015 году (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело Гайзера»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Воркуте мужчина украл два флакона духов и получил почти 4 года колонии
Пропавший в Коми вахтовик из Казахстана нашелся в другом городе России
В Сыктывкаре сфотографировали воронку в небе, похожую на смерч
В пригороде Сыктывкара пожар уничтожил две бани
В южных районах Коми объявлено штормовое предупреждение
В Коми жара сменится прохладой
В Ухте бастовали водители маршруток
В Воркуте пропал вахтовик из Казахстана
В Ухте пенсионер попытался купить авиабилет и лишился денег
В Сысольском районе опрокинулась Nexia: пострадали двое
В Усинске из горящего дома эвакуировались 30 человек
Двух сыктывкарцев шантажировали интимными фото и видео
В Койгородском районе столкнулись две автоледи: пострадали два человека
В Сыктывкаре девушка пришла в гости и украла 160 тысяч
МегаФон может создавать городам России «цифровых двойников»
На трассе под Ухтой гуляет семья медведей
Сыктывкарский городской суд не разрешил активистам проводить пикет около своего здания
На выходных воздух в Коми прогреется до 30 градусов
МРСК Сибири и МегаФон запустят совместные проекты развития технологий
YADRO «ИКС Холдинга» создаст инновационные инфраструктурные продукты для МегаФона
В Сыктывкаре ищут бесследно пропавшего мужчину
Солистка Коми филармонии Екатерина Курочкина споет на федеральном проекте «Новая звезда»
МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G
Штормовое предупреждение: на юг Коми вновь придут грозы с градом
В Печоре обстреляли пассажирский автобус из пневматики
В День святого Валентина житель Объячево разобрался с любовником своей девушки
Лето-2019 в Коми: июнь расстроит дождями и ветром, а август порадует теплом
В Коми на 11 лет отправится в колонию двукратный чемпион мира по каратэ
Стал известен состав делегации от Коми на ПМЭФ-2019