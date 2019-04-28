Фигурант «дела Гайзера» Марущак попросил судить его по другим статьям

В Замоскворецком суде Москвы по «делу Гайзера» бывший начальник управления информации администрации главы Коми Павел Марущак рассказал, по каким статьям УК РФ его следовало судить вместо обвинения в участии в преступном сообществе.

Экс-чиновник обвиняется в участии в организованном преступном сообществе и получении взятки от Александра Ольшевского, совладельца строительной компании, которая вела застройку на территории бывшего ботанического сада в Сыктывкаре. Гособвинитель запросил ему 17 колонии строгого режима.

– Что касается освещения в государственных средствах массовой информации работы власти. Я только вчера читал журнал «Шпигель» и там приводится критика позитивного освещения фрау Меркель на государственном канале «ЦДФ». Это как Первый канал в России. То есть везде это происходит. Не только в России. Везде государственные СМИ облизывают власть. Но даже немцам не придет в голову сажать за это в тюрьму. Тем более по обвинению в совершении такого серьезного деяния, как вменено мне, – цитирует Марущака БНК.

Затем подсудимый коснулся темы своего взаимодействия с общественными структурами.

– Нельзя же доводить дело до такого уровня абсурда, когда лидеры ОПС Гайзера считали, что без журнала рецептов Любови Воробей, без мотопарадов, которые проводил Мостуненко, без стенных боев, проводимых Колеговым, - ну никак нельзя было свистнуть эту несчастную Зеленецкую птицефабрику. Вот это будет указано в приговоре? – задал вопрос экс-глава управления.

Марущак развил довод своего адвоката Алексея Васильева о том, что нельзя обвинять человека в противозаконных действиях и при этом не вменять ему это как состав преступления по соответствующей статье уголовного кодекса. Адвокат сослался при этом на постановление пленума Верховного суда России по этому вопросу.

– Если вы меня обвиняете в осуществлении цензуры, клеветы в СМИ, то для этого же есть составы преступлений: 128.1 («Клевета») и 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста») УК РФ. Вменяйте, расследуйте, предъявляйте обвинение. Если я нарушения допускаю в ходе выборов — целый набор статей: 141 («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав»), 142.1 («Фальсификация итогов голосования»), – призывал подсудимый.

Марущак отметил, что если он препятствовал общественной деятельности, ему нужно было инкриминировать воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия. По мнению подсудимого, этого не делается, потому что это проблематично доказать.

Кроме того, подсудимый заявил, что вменяемые ему составы преступления противоречат друг другу.

– С одной стороны я состою в вертикально организованной с жесткой иерархией, соподчинением структуре, где не дай бог пикнуть против руководства, с другой стороны подхожу к Ольшевскому – другу Зарубина с детства и начинаю у него требовать какие-то деньги за те вещи, которые мне и так поручили Гайзер и Чернов. Прошу меня оправдать, – заключил подсудимый.