В Коми жители деревни спасли лебедя

В Удорском районе есть небольшая деревенька Муфтюга, в которой сейчас проживает всего 40 человек. 8 июня на местные озера прилетели 13 лебедей. Жители восприняли это, как добрый знак, ведь белая птица считается символом деревни.

Муфтюжане уже несколько дней ходят на местные озера, чтобы сфотографировать стаю. Сегодня утром это решили сделать рыбак Валерий Махотин и фотограф-любитель Светлана Игушева. Однако вместо красивой картины они увидели обессилевшую птицу, которая запуталась в рыболовных сетях.

Лебедь запутался в сетях

Дочь Светланы Анастасия Крылова рассказала «КП-Коми», что ее мама и Валерий решили помочь лебедю, который попал в беду.

- Мы аккуратно подняли птицу на лодку. Я первый раз в жизни так близко видела лебедя, держала его голову. Он не сопротивлялся, чувствовал, что мы хотим его спасти. Валерий осторожно помог выпутаться бедняге. Когда отпустили лебедя, он начал громко кричать, поплыл к своим сородичам. Они до конца не оставляли его одного, - вспоминает Светлана Игушева.

После случившегося Валерий Махотин стал настоящим местным героем. Его все хвалят и благодарят за неравнодушие в подобной ситуации. Сам спасатель слегка стесняется такой популярности и считает, что на его месте так поступил бы каждый.

Птица спасена!

Напомним, что в этом году жители Коми часто видят лебедей на территории республики. Птиц замечали в Сыктывкаре и Воркуте.

Птицу благополучно отпустили на волю

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