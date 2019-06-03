В воркутинский поселок неожиданно прилетели лебеди

Вблизи воркутинского поселка Советский обрели временное пристанище лебеди. Роскошных пернатых сфотографировал местный житель, он же выложил фото в паблик "Хэлоу, Воркута!" в соцсети "Вконтакте".

Лебеди облюбовали озеро на территории угольного разреза «Юньягинский». Фото: Алексей Попович

Автор снимка Алексей Попович сообщил "КП в Коми", что увидел лебедей в районе поселка Советский на территории угольного разреза «Юньягинский».

- За три года работы я впервые увидел их здесь, ранее, как и сейчас, сюда прилетают только утки. Я предполагаю, что лебеди выбрали это место в качестве перевалочного пункта. Как только потеплеет, они полетят еще севернее, - сообщил Алексей.

Снимок вызвал большой интерес у посетителей группы. Люди активно комментируют фотографию.

- Красавцы! На Тыю (воркутинский поселок) тоже есть, летом видели, - написала под фото Екатерина Майковская.

Валентина Кисакова появление лебедей связывает с приближением лета:

- Лебеди и есть примета. Значит, лету скоро быть! Ждём!

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