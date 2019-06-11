Лебеди прилетели: 5 снимков грациозных птиц от жителей разных уголков Коми

Жители центральных и удаленных уголков Коми с завидной регулярностью фотографируют грациозных лебедей, которые «швартуются» в местных водоемах. "Комсомолка" собрала для вас самые красивые снимки фотолюбителей региона.

Грациозных птиц, которые во всем мире считаются символом возрождения, чистоты, целомудрия, фотографируют в разных частях республики. Люди не перестают удивляться лебединой красоте, пытаясь запечатлеть пернатых на фото.

Кандидат биологических наук Глеб Накул отметил, что на территории Коми встречаются три вида лебедя. Два из них занесены к Красную книгу России — это малый тундровый лебедь (гнездится в Ненецком автономном округе) и лебедь-кликун (гнездится в тундре и в таежной зоне). Это два вида пролетают над Коми, делая миграционные остановки на водоемах для передышки. Но жители Коми, скорее всего, фотографировали третий вид, распространенный в республике, - лебедя-шипуна.

- Этот вид гнездится рядом с человеком. Скорее всего, именно эти птицы и подпускали близко людей для фото, потому что пернатые к ним привычны. Этот вид интенсивно распространяет ареал обитания, даже появляется в городах. Этой весной на миграции наблюдал большие стаи шипуна, которые пролетали в южных районах Коми, в том числе над Сыктывкаром. Эти птицы зимуют в Западной Европе, - отметил Глеб Леонидович.

Грациозные птицы даже попозировали фотографу

Сыктывкарка Лидия Онищенко сфотографировала лебедей-шипунов недалеко от столицы Коми. Грациозные птицы даже попозировали фотографу, поэтому получились живые и естественные снимки.

Фото - соцсети

На прошлой неделе в социальной сети жительница Печорского района Евдокия Пыстина поделилась снимками белых лебедей, которых она увидела проплывающими по Печоре мимо села Приуральское. «Да, действительно красота. Это было так красиво, когда грациозный вожак их вел за собой. Насчитали 30 лебедей», - пишут комментаторы под фото.

Фото Евдокии Терентьевой. Чтобы сделать снимок, она подплыла к ним на лодке.

Жительница Ижемского района Коми Евдокия Терентьева сфотографировала стаю лебедей около поселка Том. «Фантастика», - оценили фото пользователи соцсетей.

«Ближе не подпустили, вожак дал команду на взлёт», - пишет автор снимка.

Жительница Ухты Надежда Можегова также засняла грациозных птиц. Однако близко они ее не подпустили, «так как вожак дал команду на взлет».

«Лебеди - символ нашей деревни», - пишут люди

На днях в старинную коми деревню Муфтюгу прилетели лебеди. Посмотреть на диковинных птиц пришли все жители населенного пункта: от мала до велика. «Лебеди - символ нашей деревни», - пишут люди. На днях они спасли птицу, которая запуталась в сети. Лебедь не сопротивлялся, чувствуя, что люди не желают ему зла.

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