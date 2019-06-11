Что делать, если укусил клещ: лайфхак от МЧС Коми

МЧС Коми и минздрав региона предупреждают жителей об опасности укусов клещей в лесу и дают практические советы, как избежать такой неприятности в походе и куда обращаться за помощью, если насекомое все-таки укусило.

В Республике Коми к территориям с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом относятся город Сыктывкар, а также несколько районов - Сыктывдинский, Сысольский, Прилузский, Койгородский, Усть-Куломский, Корткеросский и Усть-Вымский. Поэтому жителям региона или туристам, выбирающимся в лес на отдых в эти районы, рекомендуют соблюдать несколько правил:

1. Обязательно на прогулку в лес надеть головной убор.

2. Полностью закрыть ноги. При этом спортивные штаны (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к коже руки.

3. Не рекомендуется передвигаться по низкорослым кустарникам и срывать ветки.

4. После похода по лесу необходимо проверить и стряхнуть верхнюю одежду и нижнее белье.

5. Внимательно после прогулки проверьте тело, расчешите волосы мелкой расческой.

6. Если укус клеща случился, его не надо отрывать. Надо обработать место укуса этиловым спиртом или одеколоном. Сделать петлю из нитки, поместить ее между "головкой" и телом клеща, затянуть и, закручивая нить, удалить клеща. Место укуса смазать йодом.

8. Если клещ вытащен живым, его нужно поместить в стеклянную банку с крышкой и и поставить в холодильник, чтобы в течение двух дней доставить в лабораторию для диагностики на энцефалит и боррелиоз.

9. Если укус случился, тут же обратитесь в травмпунк или медицинское учреждение. Узнать, где находится ближайшее учреждение здравоохранения, можно на сайте минздрава Коми по ссылке. Медицинскую помощь взрослым и детям окажут врачи хирурги (травматологи) в часы работы поликлиник в будние дни. Здесь пострадавшему удалят клеща и назначат экстренную профилактику лекарственными препаратами по определенной схеме.

10. Обязательно в течение трех дней после укуса сделайте инъекцию иммуноглобулина. Она обеспечит защиту от заболевания, даже если клещ является его переносчиком.

Главный эпидемиолог Минздрава региона Нина Овчинникова напоминает, в течение последующих 3-х недель после укуса нужно измерять температуру тела дважды в день и следить за самочувствием.

- Клещевой энцефалит начинается спустя 1-3 недели после укуса клеща, с озноба, быстрого повышения температуры тела 38-39 градусов, сильной головной боли, боли во всём теле, разбитости, слабости, тошноты. Лицо, глаза больного красные. С 3-5 дня болезни появляются признаки поражения нервной системы: судороги, бред, нарушение движений. При наличии таких симптомов медлить нельзя - необходима срочная госпитализация в инфекционный стационар, где будет проведено интенсивное лечение, - рассказала о признаках заболевания Нина Овчинникова.

Памятка МЧС Коми о том, как уберечься от клещей в лесу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родные умершей от пневмонии сыктывкарки просят наказать врачей

Они написали жалобу на медиков в прокуратуру и следственные органы столицы Коми (подробности)