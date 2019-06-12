2019-06-12T16:22:37+03:00
Общество

Названа средняя зарплата в Коми

Она превышает среднероссийскую на 16,5%
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Наибольший уровень зарплат – в сфере добычи нефти и газаНаибольший уровень зарплат – в сфере добычи нефти и газаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В апреле 2019 года средняя заработная плата на одного работника в организациях республики, за исключением индивидуального предпринимательства, составила 54,8 тысячи рублей. Об этом сообщили в Комистате.

По оценке ведомства, средняя зарплата в Коми на 16,5% больше, чем в среднем по России. По сравнению с апрелем предыдущего года она выросла на 9,3%, а ее реальный размер, характеризующий покупательную способность, увеличился на 2,7%.

Большими темпами, чем в среднем по республике, заработная плата выросла в добыче полезных ископаемых, производстве пищевых продуктов, ремонте и монтаже машин и оборудования, отдельных видах оптовой торговли, автомобильном грузовом и трубопроводном транспорте, сфере телекоммуникаций, деятельности в области архитектуры и инженерных изысканий, общем и профессиональном образовании и других.

В некоторых видах деятельности, включая строительство зданий и инженерных сооружений, производство текстильных изделий, лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность, отдельные виды розничной торговли, деятельность в области информационных технологий, научные исследования и разработки, деятельность в области бухгалтерского учета, предоставлении государственных услуг обществу и других, зарплата снизалась по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года.

Наибольший размер оплаты труда сложился в добыче сырой нефти и природного газа и предоставлении услуг в этой области, воздушном и трубопроводном транспорте, где было занято около 9% от среднесписочной численности работающих в организациях. В этих видах деятельности заработная плата превышала среднереспубликанский уровень в 1,9-2,9 раза.

В то же время, 10% работников, занятых строительными отделочными работами, чисткой и уборкой, производством одежды, розничной торговлей, предоставлением персональных услуг, в деятельности почтовой связи и некоторых других, получали менее половины средней заработной платы по республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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