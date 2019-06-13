Вместо тысячи психологов: в Сыктывкаре певица Ёлка рассказала о «пацанском прошлом», взрослении и любви

В Сыктывкаре популярная певица Ёлка сделала невозможное, трансформировав привычный формат концерта в «уютные посиделки на кухне». Все благодаря искренним признаниям артистки о своих страхах и их преодолении, о взрослении и «пацанском прошлом», о ценности доброты и ошибок. Выступление Ёлки - это мини-прием у психолога, который как минимум на час дал заряд - изменить мир к лучшему.

Количество энергии на Театральной площади Сыктывкара к 20:00 зашкаливало. Холодный воздух был наэлектризован криками, светящимися экранами смартфонов, готовых снимать каждое движение звезды, и нетерпеливыми аплодисментами.

На концерте отжигала знаменитая диско-бабушкаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ёлка вышла на сцену с небольшим опозданием. В черном кожаном костюме с зачесанными назад волосами она создала роковой образ, который развеяла буквально через песню дружескими беседами со зрителем. Несмотря на холод, дождь, ветер и совсем не июньскую погоду она создала атмосферу камерного концерта, где можно запросто говорить о самом сокровенном.

Артистка говорила о себе предельно искренноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Приятно замечать за собой перемены, приятно осознавать, что я другой человек. Я этим делюсь. Это правда. Я состою из других мыслей, я по-другому реагирую на людей. Я перестала глобально боятся всего и стесняться факта своего существования. Серьезная работа была проделана. Сейчас мне не стыдно и не страшно сказать, что я чувствую себя на своем месте. Но я испытываю огромное уважение к своему прошлому. Нужно уважать то, что не всегда идеально. Но именно благодаря всему, что со мной произошло, я сейчас могу стоять здесь и разговаривать о том, что было, - поделилась Ёлка и исполнила песню «Город обмана».

Елка говорила о своем прошлом, которому очень благодарнаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Певице понравился Сыктывкар и его «уютные улочки». Столицу Коми она сравнила со своим родным Ужгородом, где выросла «на райончике, сидя на корточках». Она призналась, что родина не всегда прекрасна и иногда шероховата, родной дом можно критиковать из любви, чтобы сделать его лучше. «Но если чужак позволял обмолвится о нашем городе...», - начала, но не закончила фразу артистка, что в принципе и не требовалось: многозначительное молчание намекало, что случалось с невежливыми чужаками.

Было и весело, и грустноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Удивительно наблюдать, как мне мне не страшно взрослеть. Если раньше я так робко пела песенки о любви, то сейчас мне гордо с вами ими делиться. Потому что как бы банально это не звучало, если нет вашей жизни любви в самом глобальном понимании этого слова, то вообще непонятно зачем взрослеть, - призналась певица и исполнила песню «Будь со мной рядом».

Тональность концерта лавировала между безудержным весельем и пронзительной грустью. Все это сдабривалось огромной порцией искренности и непостредственности Ёлки. Они была рада, когда ей подпевали, призывала «топать ножкой», чтобы не замерзнуть, и скакала по сцене в кроссовках, которые переодела прямо на сцене, скинув неудобные туфли. «Ну разве ж может себя певица так не сцене вести», - шутила она, поправляя шнурки.

Многогранная Елка была очень разнойФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Я вам рада! Я буду шутковать глупые шутейки. Если вы не засмеетесь я буду объяснять до тех пор, пока вы не засмеетесь. Только не зевайте. У вас есть право скучать на концерте, но если я увижу вас, то тоже зевну, - признавалась Ёлка.

Публике непосредственность звезды российской эстрады пришлась по вкусу. Люди складывали ладони в форме сердца, от души прыгали и прилежно подхватывали каждую знакомую мелодию.

Она шутила, кричала, пела, смеялась, прыгала по сценеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В ответ Ёлка не уставала благодарить сыктывкарцев за их искренние глаза. Не все концерты на День города укладывались в час, певица пела целых полтора часа. И это несмотря на холод, ветер и дождь. «Вы мерзните, я буду мерзнуть вместе с вами», - отметила артистка в самом начале концерта. Она продержалась до конца, выступая в тонкой водолазке, изредка накидывая сверху не слишком теплую косуху.

- Вы очень человечные. Самое ценное, это когда наши встречи рано или поздно скатываются в уютные посиделки на кухне. Это самое ценное. Так вот, никто извне не заставит вас сделать того, чего вы не хотите. Поэтому, пожалуйста, вдохновляйтесь чем-нибудь, - отметила Ёлка и исполнила одну из последних композиций «Все зависит от нас».

На концерт пришло много поклонников популярной поп-певицыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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