«От удивленных прохожих нет отбоя»: по Сыктывкару ездит необычный ретро-автомобиль

Сыктывкарцы любуются ретро-автомобилем ЗАЗ, припаркованном в одном из дворов столицы Коми. «Около отреставрированной машины, покрытой росписью, хочется сфотографироваться», - пишут прохожие в соцсетях, где выложили снимки необычного авто. Мы нашли хозяина автомобиля Виктора, который рассказал, зачем ретро-машинам нужно давать вторую жизнь.

- Этот автомобиль называется ЗАЗ 968 М 1983 года выпуска. У машины с 1983 года был всего один хозяин. Приобрел авто в 2018 году. Машина имеет оригинальный пробег 46 000 км и 80 % оригинального заводского окраса. Были незначительные косметические работы ввиду возраста автомобиля, но «ничего криминального». Апгрейда как такового не было. Всего-то покрасил оранжевую полосу по кругу авто, нанес рисунок и выкрасил колеса. Занимался этим в свободное от основной работы время, на все ушло около полугода, - рассказал Виктор.

К своей работе автор относится критически, отметив, что, возможно, в оригинале (без узоров и желтой полосы) авто смотрелось бы лучше.

- Но мне было просто интересно, что из этого могло бы получиться. На мой взгляд, вышло весьма необычно, - отметил мужчина.

Автолюбитель увлекся ретро-автомобилями два года назад. По его мнению, старые машины никогда не потеряют своей актуальности:

- Считаю, что ретро-автомобилям нужно давать вторую жизнь. Сейчас действительно редко увидишь старинную машину в достойном состоянии. Езжу на ЗАЗе довольно редко, только по выходным. Как правило, от удивленных прохожих нет отбоя. Люди фотографируют машину, снимают ее на видео, подходят, спрашивают, интересуются, - отметил сыктывкарец. На снимках ниже можно проследить, как постепенно менялось авто.

Фото хозяина авто

Фото хозяина авто

Фото хозяина авто

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