Супруга медиамагната Ирина Брагина приобрела в Сыктывкаре здание, принадлежавшее "Сбербанку"

Известная в Сыктывкаре бизнес-леди Ирина Брагина, супруга экс-депутата Госсовета Коми Михаила Брагина, приобрела здание "Сбербанка" на улице Советской. Многие годы там размещалось руководство Коми отделения банка.

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» в конце 2018 года решил продать здание, где размещается руководство Коми отделения кредитной организации. Объект культурного наследия по улице Советской в Сыктывкаре и два соседних строения оценили в 34,2 млн рублей. Но желающих купить их не оказалось. Покупатель нашелся, когда цена за недвижимость снизилась до 32,8 млн рублей, сообщает информационное агентство "БНКоми".

На торги в конце 2018 года было выставлено административное нежилое двухэтажное здание с подвалом площадью 1,156 тыс. квадратных метров (улица Советская, 18), которое является объектом культурного наследия и представляет собой историко-культурную ценность. Вместе с ним продавались двухэтажное нежилое строение площадью 228,8 квадратного метра (улица Советская, 18/1) и двухэтажное нежилое строение площадью 135,2 квадратного метра (улица Советская, 18/2). Недвижимость оценивалась в 34 млн 203 тыс. рублей. Заявки от потенциальных покупателей принимались до 25 марта 2019 года, но помещения так никого и не заинтересовали.

Повторный аукцион объявили в начале апреля, уменьшив сумму до 32 млн 835 тыс. рублей. Была подана только одна заявка — от Ирины Брагиной. В итоге в мае аукцион признали несостоявшимся, но дали собственнику право заключить договор купли-продажи с единственным участником без проведения нового аукциона.

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