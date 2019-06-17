В Печоре ради обустройства парка вырубили деревья

В прошлом году жители Коми путем всенародного голосования выбирали, какие проекты программы «Комфортная городская среда» будут реализованы именно в их городе. Тогда печорцы решили, что пора обновить парк Победы. Проект представляли местным депутатам, и они единогласно проголосовали «за» реконструкцию места отдыха. Но теперь и жители, и народные избранники чувствуют, что их обманули.

Как рассказал «КП-Коми» депутат Иван Пьянков, 14 июня ему позвонили избиратели и пожаловались на то, что в парке Победы массово вырубают деревья.

- Я сразу составил обращения в прокуратуру, председателю местного совета, главе района с просьбой остановить вырубку, - пояснил народный избранник. – Уже спили 25 тополей, сосен и берез. Им было не меньше ста лет. 14 и 15 июня мы защищали парк Победы, караулили, чтобы рабочие снова не стали пилить деревья. Теперь это контролируют жители соседних домов.

Прощайте, столетние деревья!

Официальных ответов Пьянков еще не получил, но в личной беседе глава района Наталья Паншина пообещала ему, что деревья больше вырубаться не будут. Однако теперь депутат хочет подать еще одно заявление в прокуратуру, так как считает вырубку столетних растений преступлением. Как объяснила «КП-Коми» печорский депутат Наталья Липитан, народным избранникам на комиссиях по обсуждению проекта представляли один документ, но сейчас в конкурсной документации представлена другая схема работ.

Предоставлено Натальей Липитан

- Нам представляли проект, по которому предполагалось обновить дорожки в парке. Тогда бы не пришлось спиливать деревья. Согласно новому проекту на пути тротуаров как раз попадают сосны, - пояснила депутат.

Предоставлено Натальей Липитан

Таким образом, печорцы голосовали за один проект, а получили другой. Между тем, местные жители по-разному воспринимают такие методы реконструкции. Одни уверены, что такой подход – варварство. «Столько пустырей по городу. Нет, чтобы на них строить детские площадки и мини парки засаживать, надо ведь разрушать то, что уже есть и главное не нами создано», – пишет жительница Печоры Ирина Чечулина. Ее поддерживает Валентина Кубай: «Жалко, сколько лет надо, чтобы выросли такие деревья».

Деревья спилили и вывезли очень быстро.

Однако другие жители города уверены, что деревьев в городе хватает, а парк улучшать необходимо. «Кому нужно столько деревьев? Живите в лесу! На город и так тошно смотреть!» – высказала точку зрения Екатерина Золотарева. «Не нужны в городе деревья и так лес кругом», - считает Андрей Калиниченко. А Ольга Каюда выступает за удобство: «Я хочу, чтоб мой ребенок гулял там, по нормальным тропинкам».

В день публикации материала мы пробовали получить официальную точку зрения администрации Печоры на эту проблему. Однако отдел по связям с общественностью четкого ответа так и не дал.

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