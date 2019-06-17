2019-06-17T17:38:24+03:00
Общество

В Печоре ради обустройства парка вырубили деревья

Местные жители следят, чтобы рабочие снова не взялись уничтожать столетние тополя
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: социальные сети.Фото: социальные сети.
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В прошлом году жители Коми путем всенародного голосования выбирали, какие проекты программы «Комфортная городская среда» будут реализованы именно в их городе. Тогда печорцы решили, что пора обновить парк Победы. Проект представляли местным депутатам, и они единогласно проголосовали «за» реконструкцию места отдыха. Но теперь и жители, и народные избранники чувствуют, что их обманули.

Как рассказал «КП-Коми» депутат Иван Пьянков, 14 июня ему позвонили избиратели и пожаловались на то, что в парке Победы массово вырубают деревья.

- Я сразу составил обращения в прокуратуру, председателю местного совета, главе района с просьбой остановить вырубку, - пояснил народный избранник. – Уже спили 25 тополей, сосен и берез. Им было не меньше ста лет. 14 и 15 июня мы защищали парк Победы, караулили, чтобы рабочие снова не стали пилить деревья. Теперь это контролируют жители соседних домов.

Прощайте, столетние деревья!

Прощайте, столетние деревья!

Официальных ответов Пьянков еще не получил, но в личной беседе глава района Наталья Паншина пообещала ему, что деревья больше вырубаться не будут. Однако теперь депутат хочет подать еще одно заявление в прокуратуру, так как считает вырубку столетних растений преступлением. Как объяснила «КП-Коми» печорский депутат Наталья Липитан, народным избранникам на комиссиях по обсуждению проекта представляли один документ, но сейчас в конкурсной документации представлена другая схема работ.

Предоставлено Натальей Липитан

Предоставлено Натальей Липитан

- Нам представляли проект, по которому предполагалось обновить дорожки в парке. Тогда бы не пришлось спиливать деревья. Согласно новому проекту на пути тротуаров как раз попадают сосны, - пояснила депутат.

Предоставлено Натальей Липитан

Предоставлено Натальей Липитан

Таким образом, печорцы голосовали за один проект, а получили другой. Между тем, местные жители по-разному воспринимают такие методы реконструкции. Одни уверены, что такой подход – варварство. «Столько пустырей по городу. Нет, чтобы на них строить детские площадки и мини парки засаживать, надо ведь разрушать то, что уже есть и главное не нами создано», – пишет жительница Печоры Ирина Чечулина. Ее поддерживает Валентина Кубай: «Жалко, сколько лет надо, чтобы выросли такие деревья».

Деревья спилили и вывезли очень быстро.

Деревья спилили и вывезли очень быстро.

Однако другие жители города уверены, что деревьев в городе хватает, а парк улучшать необходимо. «Кому нужно столько деревьев? Живите в лесу! На город и так тошно смотреть!» – высказала точку зрения Екатерина Золотарева. «Не нужны в городе деревья и так лес кругом», - считает Андрей Калиниченко. А Ольга Каюда выступает за удобство: «Я хочу, чтоб мой ребенок гулял там, по нормальным тропинкам».

В день публикации материала мы пробовали получить официальную точку зрения администрации Печоры на эту проблему. Однако отдел по связям с общественностью четкого ответа так и не дал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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