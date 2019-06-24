"Этнопарк не подходит для полетов на воздушных шарах на дальние расстояния" - участник фестиваля "Живой воздух" в Ыбу

Традиционные подъемы на воздушных шарах и световое шоу "Ночное свечение аэростатов" находились на грани срыва. Вчерашним вечером за два часа до кульминационных мероприятий программы фестиваля "Живой воздух" его устроители сообщили: ветер слишком сильный - запускать шары опасно. Горечь от разочарования гостям, прибывшим в финно-угорский этнопарк на фееричный праздник, подсластило выступление группы "Город 312".

Гости фестиваля с нетерпением ждали запуска воздушных шаров. Их ожидания не оказались напрасными.Фото: Алиса КОЗЛОВА

К счастью, через два часа погода стабилизировалась. Уже в 21 час в этнопарке появилась длинная очередь из желающих подняться вверх на воздушном шаре. Один билет на аттракцион "Аэролифт" стоил 500 рублей. На "взлетную площадку" волонтеры запускали группы по 10 человек, а пилоты брали на борт аэростата только трех человек. Воздушные шары поднимались в воздух на высоту 9 -10 метров.

К площадке с аэростатами запускали по 10 человек. Билет на воздушный шар стоил 500 рублей.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Корреспонденту "КП в Коми" удалось пообщаться с помощником команды из города Каменск-Уральский Свердловской области Павлом Тановицким. В короткой беседе он рассказал, что аэростат стоит примерно 1,5 миллиона рублей, и эта сумма никогда не окупиться, даже за счет коммерческих полетов. Воздухоплавание - хобби для большинства людей, увлеченных полетами на воздушных шарах.

Павел Тановицкий: "В этнопарке негде летать"Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Павел, скажите, почему еще два часа назад было объявлено, что полетов не будет. А сейчас вы уже запускаете аэростаты в небо - что за это время произошло с погодой?

- На 19 часов у нас не было четкого прогноза погоды, мы не знали, какой силы будет ветер. Мы попытались запустить шар в воздух, но его мотало в разные стороны. К счастью, сейчас ветер поутих, и у нас появилась возможность поднять аэростаты в небо. Но такая погода не подходит для полетов на высоте. Сегодня в розе ветров преобладают воздушные потоки с восточной стороны - из-за этого приземлится будет негде. У вас очень маленькая площадка для полетов, можно сказать, что этнопарк не подходит для полетов на дальние расстояния. В нашем городе мы можем летать в любую сторону. Если ветер дует с юга на север, мы стартуем с южной стороны и летим по направлению ветра в северную часть города. Бывает и так, что ближе к земле ветер дует в одну сторону, а на высоте - в другую. Получается, что мы поднимаемся вверх и нас уносит в противоположную сторону - такой полет необходимо прерывать, мы приземляемся.

- Расскажите о самом грандиозном фестивале воздухоплавания, в котором вам доводилось участвовать?

- Два года назад мы выезжали в Кунгур на международный фестиваль "Воздушная ярмарка", на который заявились свыше 30 команд, в том числе из Японии, Франции и Германии. Кроме традиционных аэростатов в небо поднимались спецформы - воздушные шары в виде сердечек, забавных фигурок.

- Насколько приспособлен финно-угорский этнопарк для соревнований и фестивалей для аэростатов? Какое максимальное число воздушных шаров сможет принять этнопарк?

- Около 30 воздушных шаров здесь точно поместятся, но летать здесь негде. Для развлечения - подъема людей на небольшую высоту - да, ваша площадка подходит. Но для настоящих полетов - нет. У вас возможны только очень короткие полеты, то есть на небольшие расстояния. Здесь не хватает территорий для старта и приземления. К примеру, нам категорически запрещено летать за реку - там сплошная тайга, и нас оттуда достанут только вертолетом. С противоположной стороны - церкви и монастыри, к которым также подлетать нельзя. В пятницу, 21 июня, мы совершили полет длительностью всего 13 минут - это очень мало! Воздушные шары взлетали на автотрассе возле поворота в этнопарк, а приземлялись уже непосредственно в местечке Погост. Такое расстояние нельзя назвать серьезным.

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