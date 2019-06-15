2019-06-15T19:16:21+03:00
Общество

В Койгородском районе пенсионерка насмерть замерзла в лесу

Женщина страдала расстройством личности
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Искать женщину начали не сразуИскать женщину начали не сразуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Койгородском районе пожилая женщина 1937 года рождения ушла из дома и насмерть замерзла в лесу. Об этом сообщила глава сельского поселения Ирина Чугаева, а также местные жители.

Пенсионерка вышла из дома к соседке 13 июня, и с тех пор ее больше не видели. Женщина страдала расстройством личности, могла терять ориентацию в пространстве, заговаривалась, иногда не узнавала близких. За день до этого она вместе с сыном переехала в новый дом для переселенцев из ветхого жилья. По всей видимости, пенсионерка потеряла ориентацию в непривычном месте.

По неизвестным причинам сын не забил тревогу, когда пожилая женщина не вернулась домой вечером. Он сообщил родне, о том что мать не ночевала дома, только утром следующего дня.

Люди сообщили в полицию и самостоятельно бросились на поиски, бабушку обнаружили в лесу в тот же день. К сожалению, пожилая женщина погибла. Как передает «Комиинформ», вероятная причина смерти – переохлаждение, старушка вышла из дома в одном халате.

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Тело пенсионера нашли только на следующий день (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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