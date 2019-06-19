Сыктывкарского художника, который нарисовал персонажей "Игры престолов" в стиле мультиков, пригласили на студию "Союзмультфильм"

В мае художник комиксов из Сыктывкара Прокопий Уляшов представил, как бы персонажи советских мультфильмов выглядели в стиле сериала «Игра престолов». Серия артов мгновенно разлетелась по Интернету и принесла своему создателю популярность и новых подписчиков.

Творения художника заметили и нас студии «Союзмультфильм», чьи персонажи послужили вдохновением для Прокопия. Сыктывкарец встретился с председателем правления студии Юлианной Слащевой, а также посмотрел, чем сейчас живет российская анимация.

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