Фестиваль «Живой воздух»-2019 в финно-угорском этнопарке: как добраться?

На выходных в финно-угорском этнопарке пройдет III Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Живой воздух». Каждый год фестиваль собирает много людей и каждый год они ломают голову: как добраться до этнопарка, если нет собственной машины? В этом году проблема никуда не делась.

22-23 июня в село Ыб под Сыктывкаром съедутся люди, желающие полюбоваться воздушными шарами в небе. В прошлом году фестиваль «Живой воздух» посетили восемь тысяч человек. В этом году организаторы надеются на большое число посетителей. Однако, перед желающими побывать на фестивале стоит проблема — нужно решить вопрос с транспортом.

Те, кто не имеет своего автомобиля, могут найти попутчиков в специально созданном обсуждении в группе мероприятия «Вконтакте». Есть также возможность отправиться на мероприятие на рейсовом автобусе, который отправляется с центрального автовокзала в 6:30, в 12:30, в 16:30. Обратно он возвращается в 8:45, 14:35, 18:45. Стоимость билета — от 160 рублей. Купить их можно на сайте komiavtotrans.ru, в кассах компании на аэровокзале, железнодорожном вокзале, в пункте продаж на Эжвинском гостином дворе или непосредственно у водителя.

Также туристический центр «Счастливая жизнь» организует свой выезд, который состоится при наборе группы в 12 человек. За билет на фестиваль и проезд 22 июня человеку придется заплатить 950 рублей, 23 июня — 1200 рублей. 22 июня автобус выедет из Сыктывкара в 11 часов и вернется примерно в 19 часов. 23 июня на фестивале можно будет погулять подольше. Автобус отправится в город сразу после того, как закончится концерт хедлайнеров фестиваля — группы «Город 312».

Альтернативой всем этим способам может стать такси. Правда, поездка получится дорогой: этнопарк находится в 60 километрах от города.

На данный момент вопрос о том, как добраться до Ыба в дни фестиваля остается открытым. Трансфер пока не наладили, так что гостям фестиваля придется самим решать проблему с проездом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На фестивале "Живой воздух" в небо взлетит "Князь Ыбский" и будет работать аэролифт

При хорошей погоде полеты будут идти два дня (подробности)

На фестиваль "Живой воздух" приедет рок-группа "Город 312" Праздник пройдет в селе Ыб 23 июня (подробности)