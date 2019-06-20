Депутаты парламента Коми отклонили вопрос о возвращении всем родителям льгот на плату за детский сад

Сегодня Госсовет Коми рассматривал вопрос об отмене критерия нуждаемости при предоставлении компенсации на оплату услуг детского сада. Вчера на заседании три из четырех парламентских комитетов приняли решение принять законопроект в первом чтении, чтобы в подробностях рассмотреть его осенью

Сегодня на сессии Госсовета Коми несколько депутатов заявили о необходимости сохранить критерий нуждаемости, как вариант оказания адресной помощи населению.

В итоге, законопроект, предполагающий отмену критерия нуждаемости, не смог набрать необходимого числа голосов.

Не хватило 1 голоса, чтобы принять закон в первом чтении и вернуться к его детальному рассмотрению осенью. Законодательная инициатива была отклонена. Парламент Коми сможет вернуться к нему через год.

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