2019-06-20T13:02:00+03:00
Общество

Депутаты парламента Коми отклонили вопрос о возвращении всем родителям льгот на плату за детский сад

Документ планировали принять в первом чтении
Алиса КОЗЛОВА
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Изменений не будетИзменений не будетФото: Архив "КП"
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Сегодня Госсовет Коми рассматривал вопрос об отмене критерия нуждаемости при предоставлении компенсации на оплату услуг детского сада. Вчера на заседании три из четырех парламентских комитетов приняли решение принять законопроект в первом чтении, чтобы в подробностях рассмотреть его осенью

Сегодня на сессии Госсовета Коми несколько депутатов заявили о необходимости сохранить критерий нуждаемости, как вариант оказания адресной помощи населению.

В итоге, законопроект, предполагающий отмену критерия нуждаемости, не смог набрать необходимого числа голосов.

Не хватило 1 голоса, чтобы принять закон в первом чтении и вернуться к его детальному рассмотрению осенью. Законодательная инициатива была отклонена. Парламент Коми сможет вернуться к нему через год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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