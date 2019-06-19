"Я считаю необходимо вернуть всем семьям льготы на детский сад!" - депутат Степан Чураков

Только что комитеты Государственного Совета Коми обсудили резонансный законопроект №144-РЗ, отменивший всеобщее право родителей получать компенсацию на оплату услуг детских садов. Напомним, уже два с половиной года социальная гарантия доступна гражданам, чей подушевой семейный доход не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума. Накануне сессии депутат от партии "Справедливая Россия" Татьяна Саладина предложила вернуть социальную гарантию всем родителям дошкольников.

Сегодня три парламентских комитета из четырех поддержали предложение "справоросски", но с одной очень важной оговоркой: принять законопроект в первом чтении. Интересно, что два комитета - бюджетный и по природным ресурсам - рассмотрели вопрос без участия инициатора, то есть без Татьяны Саладиной.

- Такое допустимо, просто решили не терять время и принять решение самостоятельно, - объяснил "КП в Коми" Степан Чураков, председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета РК.

Бюджетный комитет проголосовал за принятие закона в первом чтении, поскольку такой законотворческий подход открывает возможность в течение лета детально рассмотреть предложение Татьяны Саладиной, внести корректировки и уточнения, и уже осенью окончательно принять закон в новом виде.

- Если парламент примет решение на ближайшей сессии, то есть завтра, то закон может вступить в силу через 10 дней. То есть уже через 10 дней всем родителям дошкольников вернут льготы на детский сад. Но в бюджете республики эти средства не заложены, поэтому мы приняли решение уточнить дату вступления закона в силу - с 1 января 2020 года - и до осени будем рассматривать различные варианты предоставления социальной гарантии, - сообщил "КП в Коми" Степан Чураков.

И, действительно, на возвращение всеобщих льгот на детский сад по предварительным расчетам регионального минобраза понадобится 270 миллионов рублей. Сумма, согласитесь, немалая. И, скорее всего, к 1 января этот показатель станет еще больше.

- На сегодняшний день в Коми дошкольные учреждения посещают около 60 тысяч детей, и примерно 19 тысяч семей пользуются льготами на оплату услуг детского сада, - такие цифры привела "КП в Коми" Якимова Наталья, министр образования, науки и молодежной политике РК. - И я хочу подчеркнуть, что на уровне федерального законодательства в стране установлен адресный принцип оказания социальной помощи. Именно поэтому был установлен критерий нуждаемости, который имеет широкое применение в социальной сфере.

В минобразе прорабатывается вопрос увеличения критерия нуждаемости - это естественно повлечет за собой рост расходов из бюджета, но и увеличит число получателей льгот. Специалисты министерства уже подсчитали: если увеличить критерий нуждаемости до уровня 1,7-кратного размера прожиточного минимума, то из казны необходимо будет выделить дополнительно 36,1 млн рублей, а количество семей-правообладателей соцгарантии возрастет на 6,5 тысяч до 25 тысяч; если критерий нуждаемости рассчитывать, исходя из 2-кратного размера прожиточного минимума, то из бюджета придется дополнительно изыскать 70 млн рублей, но и семей-льготников станет уже 30 тысяч.

Тем не менее, многие депутаты готовы "биться" за возвращение всеобщего права на льготы. В их числе - Степан Чураков и Геннадий Горбачев.

- Для меня нет понятия богатые и бедные, все семьи без исключения должны иметь право получать компенсацию за плату услуг детского сада. В конечном счете эти деньги предназначены для детей, - высказал "КП в Коми" свою позицию Степан Чураков.

Его коллега по фракции "Единая Россия" Геннадий Горбачев выступает за равенство перед законом.

- Все семьи, вне зависимости от доходов, должны пользоваться льготой на детский сад. Есть такой принцип: перед законом все равны. И я хочу, чтобы наши граждане были уравнены перед буквой закона, - высказал свою позицию Геннадий Горбачев на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Коми.

Окончательное решение по поводу закона №144-РЗ будет принято парламентом завтра на последнем заседании весенней сессии Госсовета РК.

Справка "КП в Коми"

С 2017 года в Республике Коми было отменено всеобщее право на получение компенаций на оплату услуг детских садов. Льготы устанавливались с учетом критерия нуждаемости, который рассчитывался исходя из 1,5-кратного размера прожиточного минимума. Подушевой доход семьи не должен превышать полуторократного размера прожиточного минимума, установленного для конкретной территории. Законность поправок в закон № 144 - РЗ пытался оспорить в судебном порядке адвокат Роман Койдан. Но его усилия не принесли реальных результатов.

На сегодняшний день средний размер компенсации за первого ребенка составляет 358 рублей, за второго ребенка - 580 рублей, за третьего и последующих детей - 1 тыс. 74 рубля.

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