В Госсовете Коми хотят вернуть родителям льготы на детский сад

В Госсовете Коми зреет бунт. Причиной раскола в парламентском корпусе послужил вопрос о возвращении всеобщего права на льготы за оплату детского сада. Напомним, в конце 2017 года родители республики, чей доход превышал критерий нуждаемости, были лишены компенсации на оплату услуг детсада. Теперь несколько депутатов решили вернуть жителям региона возможность оплачивать не полную стоимость услуг дошкольных учреждений.

Инициатива принадлежит Татьяне Саладиной — депутату от партии «Справедливая Россия». Она предложила отменить поправки в региональный закон «Об образовании» (№144-РЗ). Речь идет о корректировках, лишивших родителей права на льготы на плату за детсад и установивших критерий нуждаемости. Критерий нуждаемости рассчитывался исходя из 1,5-кратного размера прожиточного минимума (установленный для территории).

Суть поправок была достаточно проста: семьи, чей доход превышал установленный финансовый предел (критерий нуждаемости), автоматически лишались компенсации на оплату услуг детского сада. К примеру, для семьи из двух человек (мама и ребенок, папа и ребенок) на тот момент критерий нуждаемости составлял 36 тысяч рублей (для южных районов Коми) и 43 тысячи рублей (для северных территорий республики), из трех человек — 54 тысяч 600 рублей (юг) и 64 тысячи 300 рублей (север), из четырех человек — 71 тысяч 900 рублей (юг), 85 тысяч 900 (север).

На заседании президиума регионального парламента 11 июня предложение Саладиной поддержали депутат-коммунист Олег Михайлов, депутат от ЛДПР Галина Нагаева. К оппозиционерам примкнули даже парламентарии от партии власти: единороссы Василий Смалий, Геннадий Горбачев, Степан Чураков и Сергей Артеев.

- Удивительно, но на данный законопроект Администрация Главы РК дала отрицательное заключение, - сообщает депутат Сергей Артеев на личной странице в соцсети «Вконтакте», подчеркивая при этом актуальность инициативы. - Полагаю, что на фоне реального, а не официального, снижения доходов жителей нашего региона, данная инициатива улучшит материальное положение семей, укрепит их достаток и поможет несколько снизить накал социального напряжения.

Законодательная инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании сессии Госсовета Коми, которое состоится уже в этот четверг — 20 июня.

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