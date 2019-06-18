"На каком основании?" - депутат Госсовета Коми Сергей Артеев о возвращении льгот на детский сад

Серьезный раскол возник в рядах депутатов Госсовета Коми, даже некоторые единороссы оказались разделены на тех, кто "за" и "против". Парламентарии заняли противоположные позиции в связи с вопросом о льготах на оплату услуг детских садов. Напомним, Государственный Совет отменил всеобщее право на данную форму соцподдержки еще в 2017 году, тогда компенсации на детсад лишились примерно 10 тысяч семей. В итоге эту меру соцподдержки сегодня получают в Коми почти 19 тысяч семей, на 2019 год на это направление выделено 138,1 млн рублей.

Сейчас законодатели вновь решили обратить внимание на остросоциальную проблему. И 11 июня на президиуме Госсовета Коми было решено на сессии пересмотреть корректировки двухлетней давности к закону №144 -РЗ "Об образовании" (поправки касались введения критерия нуждаемости). Вопрос включили в повестку дня заседания, которое запланировано на 20 сентября. Однако сегодня в "сером здании" на Стефановской площади вновь заседал парламентский президиум и вновь по поводу резонансного регионального 144 закона.

"Комсомолка" уже писала, что инициатива вернуться к проблеме родительских льгот на детских сад принадлежит депутату фракции "Справедливая Россия" Татьяне Саладиной. Ее почин поддержал коммунист Олег Михайлов. Саладина и Михайлов уже давно заработали репутацию ярых оппозиционеров. Их боевой настрой никого и не удивил. Удивило другое: к оппозиции примкнули представители партии власти - Геннадий Горбачев, Василий Смалий, Степан Чураков и Сергей Артеев. 11 июня пять депутатов (Саладина в последний момент потребовала перенести вопрос на осень) проголосовали за то, чтобы включить вопрос в повестку дня сессии Госсовета Коми.

В чем причина раскола? Безусловно, что законодательная инициатива важная. Но тот факт, что законопроект вызвал дискуссию, свидетельствует о том, что сам по себе вынесенный на сессию вопрос, по всей видимости, неоднозначен. Споры без причины не рождаются. Отсутствие единой позиции даже во фракции единороссов наводит на мысли, что в законе есть нюансы, которые должны быть учтены и на это может потребоваться время. Неслучайно изначально законопроект ожидал своей участи осенью, но депутаты решили не ждать, а рассмотреть документ в этот четверг. Главное, чтобы депутаты чувствовали всю ответственность за принятие окончательного решения и в спешке не наломали дров.

Сегодня президиуму вновь предложили пересмотреть повестку дня ближайшего заседания сессии парламента с целью исключить вопрос о 144 законе.

- Мы уже решили, что вопрос будет вынесен на заседание. На каком основании сейчас президиум должен исключить этот вопрос? - обратился к коллегам с вопросом Сергей Артеев.

- Инициатор предложения сомневается, - попыталась объяснить ему Надежда Дорофеева, спикер Госсовета Коми.

- Я тоже инициатор, я был вторым инициатором и я против исключения вопроса, - вмешался в диалог Олег Михайлов.

- Какие новые обстоятельства появились, чтобы вновь вернуться к этому вопросу? Решение уже принято, и оно легитимно, - продолжал настаивать Сергей Артеев.

После непродолжительных споров парламентарии решили разрешить спор путем открытого голосования. За внесение проблемного вопроса в повестку дня проголосовали шесть депутатов: Михайлов, Горбачев, Чураков, Смалий, Артеев и Макаренко. Против высказались пятеро: Дорофеева, Саладина, Косов, Усачев, Жариков. Один депутат занял нейтральную позицию - это вице-спикер Госсовета Валентина Жиделева. В споре была поставлена жирная точка: шестеро депутатов "продавили" проблемный вопрос. И теперь уже без всяких сомнений можно утверждать, что закон, инициатором которого выступила Саладина, будет вынесен 20 июня на очередную сессию парламента Коми, а уже завтра его обсудят на комитетах Госсовета РК.

Справка "КП в Коми"

С 2017 года в Республике Коми было отменено всеобщее право на получение компенаций на оплату услуг детских садов. Льготы устанавливались с учетом критерия нуждаемости, который рассчитывался исходя из 1,5-кратного размера прожиточного минимума. Подушевой доход семьи не должен превышать полуторократного размера прожиточного минимума, установленного для конкретной территории. На тот момент, чтобы получать льготы семья из двух человек (мама и ребенок, папа и ребенок) должна иметь доход не выше 36 тысяч рублей (для южных территорий Коми) и 43 000 (для севера), из трех человек — до 54 тысяч 600 рублей (юг) и 64 тысячи 300 рублей (север), из четырех человек — 71 тысяч 900 рублей (юг), 85 тысяч 900 (север).

Законность поправок в закон № 144 - РЗ пытался оспорить в судебном порядке адвокат Роман Койдан. Но его усилия не принесли реальных результатов.

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