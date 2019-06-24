Сыктывкарские туристы не торопятся сдавать билеты в Грузию

21 июня Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому с 8 июля на территории России вводится запрет на полеты в Грузию. Это связано с акциями протеста, которые прошли в Тбилиси 20 июня. Позже правительство запретило летать в Россию и грузинским авиаперевозчикам.

В связи с этим туристы начали массового сдавать билеты и отменять туры. Среди путешественников, чей отдых не задался, сыктывкарка Александра Долидзе, которая планировала провести лето в южных краях.

- Ситуация такая, как и у многих, кто планировал свой отпуск в Грузии. Билеты на руках, мы должны были лететь прямым рейсом Москва-Батуми авиакомпанией S7. Ждем ответа от компании по вопросу возврата билетов. Пока никакое решение не приняли, - уточнила Александра. - Везде свои нюансы. До отпуска еще три недели, поэтому мы пока не торопимся с решением.

При этом президент ассоциаций турагентств Республики Коми Мнацакан Никогосян отмечает, что в сложившейся ситуации невозможно посчитать, сколько именно туристов из Коми сейчас находятся в Грузии.

- Для россиян Грузия – это не массовый туризм. Поездки носят индивидуальный характер. Да, есть операторы, которые не в большом объеме организуют такие туры из Москвы. Это чисто экскурсионные программы. Но это в небольшом количестве. В основном, наши люди самостоятельно едут, берут путевки на месте, - отметил Мнацакан Никогосян. – Так что не могу сказать, сколько туристов из Коми сейчас в Грузии. Так как это не чартерная программа.

Менеджер туристического агентства Надежда Горшкова рассказала «КП-Коми», что клиенты их фирмы не спешат сдавать купленные путевки.

- Пока не было сильных отмен, так как в нашем агентстве люди забронировали туры на август. Тогда уже скорее всего все разрешится. Так что ажиотажа нет, - объяснила менеджер.

Есть мнение

Сыктывкарка Елизавета Носкова. Была в Грузии в 2016 году.

За две недели поездки ни разу не встретила со стороны грузин грубость или хамство, привычные нам в России. Наоборот, местные всегда старались помочь, объяснить, если мы чего-то не понимали. "Грузинское гостеприимство" - это не просто стереотип, они на самом деле очень рады гостям, и не важно, откуда вы. А старшее поколение с удовольствием поболтает с вами по-русски. Я всем советую съездить в Грузию, и еще не слышала ни одного негативного отзыва о стране. Думаю, те, кто говорит про "русофобские" настроения, просто никогда там не были.

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