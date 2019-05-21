2019-05-22T11:08:24+03:00
Общество

Этнопарк готовит новые программы для туристов: знакомство с сенбернарами, пешие прогулки и профориентация

Все прежние туры востребованы даже у иностранцев
Алиса КОЗЛОВА
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В этнопарке появятся 10 ремесленных домов, построенных на грант министерства культуры РоссииВ этнопарке появятся 10 ремесленных домов, построенных на грант министерства культуры РоссииФото: Алиса КОЗЛОВА
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Финно-угорский этнопарк выходит на новые горизонты развития. Чем готовы удивить посетителей рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Общественной приемной Главы РК директор учреждения Елена Иванова.

- В этом году этнопарк выиграл грант министерства культуры России на сумму 3 миллиона рублей. На эти средства мы надеемся построить 10 ремесленных домов, - сообщила Елена Иванова.

Финно-угорский этнопарк работает как центр развлечений, а также на его базе действует региональный туристический оператор. Как туроператор является учредителем проекта "Серебряное ожерелье России" и членом Национальной ассоциации туристких информационных центров. Этнопарк разрабатывает различные программы отдыха и туристические маршруты - все они востребованы жителями республики, гостями из различных регионов России и зарубежья. В прошлом году маршруты этнопарка заинтересовали 1 тыс. 400 человек.

- Большей популярностью пользуются экскурсии выходного дня, людям интересны выезды в Ульяново, Кылтово, в окрестности села Ыб с посещением финно-угорского этнопарка, - подчеркнула спикер.

Среди особенно популярных турпродуктов - маршрут "Наши малые друзья", в рамках которого гости могут тесно пообщаться с животными: лосями, козами, собаками породы хаски. Успех данного проекта подвиг руководителей этнопарка разработать новый маршрут, его рабочее название "В гости к сенбернарам". Также планируется запустить платные пешие экскурсии, и профориентационные выезды на ведущие предприятия республики.

В то же самое время продолжается работа над проектами, благодаря которым республика заявила о себе на международном уровне, - это тур "В край парчи и шелка" на ижемский праздник Луд, "По следам старообрядцев" на Усть-Цилемскую горку и популярный среди иностранных гостей "Праздник Севера" в Воркуте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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