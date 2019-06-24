Как пробить потолок и привлечь деньги: три вдохновляющих истории от бизнес-леди из Коми

На поддержку предпринимателей в 2019 году в Коми потратят 58 миллионов рублей. Если действующие предприниматели знают об уникальной возможности получить денежные бонусы на развитие фирмы, то желающие открыть свое дело до сих пор ломают голову, где достать деньги для безболезненного старта. Все это — от недостатка знаний о возможностях, которых на самом деле немало. Бизнес-леди, которые не побоялись заявить о своих идеях и привлечь деньги благодаря господдержке, рассказали «КП- Коми», как это работает.

«Продаем свою одежду по всей России, и это не потолок»

Оксана Аверкиева – руководитель ателье и магазина дизайнерской одежды «Martox». Получила грант на открытие ателье в 2016 году.

Фото из архива героини статьи

Как все началось: Я со школы хотела быть дизайнером по интерьерам. К мечте шла осознанно: шесть лет училась по этому направлению в Кирове. Получила диплом, вернулась в Сыктывкар, окунулась в дизайн интерьеров — брала частные проекты квартир и коттеджей и даже государственные проекты. Я была независима, получала удовольствие от работы и хорошие деньги. В принципе, к такой жизни и стремилась. Но границы одной сферы всегда тесны. Мне хотелось получить знания в ведении бизнеса и менеджмента, так как в вузе обучению экономическим премудростям внимания уделяли мало. Знакомые посоветовали пойти в бизнес-инкубатор.

Как выиграть грант: В бизнес-инкубаторе получила знания по менеджменту, экономическим расчетам и даже и по психологии. И все бесплатно! Поэтому не могу понять, почему так мало желающих учиться в инкубаторе. Итог обучения - составление бизнес-плана на тему производства одежды.

Во время подготовки проекта рассчитала, сколько нужно денег на открытие предприятия, зарплаты работникам, сколько времени потребуется на окупаемость. Но, главное - я увидела четкую картинку предприятия, которая наполнялась подробностями. Поняла, какой бизнес хочу, и что все это реально. Уже при создании бизнес-плана почувствовала, что он выходит классным. Проект включал социально-значимые моменты: пошив концертных костюмов для ребят из детдома №3 и трудоустройство выпускников колледжа сервиса и связи.

Затем узнала, что Служба занятости Коми проводит конкурс социальных проектов, и подала на него заявку. Главным условием участия была социальная помощь от предпринимателя. Комиссия конкурса признала мой проект одним из лучших и на его реализацию выделили 300 тысяч рублей. Уверена, что без гранта не рискнула бы открыть ателье.

Как создать предприятие без опыта: 300 тысяч гранта и 100 тысяч собственных накоплений я освоила в рекордные сроки. Дело было в конце года, поэтому до 31 декабря мне нужно было отчитаться, как я потратила деньги.

За месяц арендовала помещение, наняла мастеров, купила машинки (закладывала в грант все расходы — оборудование, ткани, зарплату на два месяца). В декабре начали отшивать костюмы и параллельно брали заказы на пошив платьев. Через месяц начали разрабатывать свои коллекции.

Фото из архива героини статьи

Первые полгода работала в ноль, вторые полгода с небольшим доходом. Только на второй-третий год доходы стали расти. За последний год оборот увеличился в три раза. Когда открывала магазин «Martox» в центре Сыктывкера, где представили коллекцию нашего ателье, то ужасно волновалось. Но пришло много покупателей, которые сделали хорошую выручку и оставили позитивные отзывы. Тогда я поняла, что нахожусь на правильном пути и перестала в себе сомневаться. Сейчас мы продаем оригинальную одежду по всей России, и это не потолок наших возможностей.

«Были моменты, когда я вставала утром и думала: «Никуда не пойду, не буду работать», - так было сложно. Только недавно начала понимать, что это невероятно круто, что я выиграла грант. Это победа стала началом большого пути и огромной работы. Я ни о чем не жалею».

«Платила за аренду самый минимум»

Людмила Федченко, директор детского центра «Пиноккио» в Эжвинском районе Сыктывкара. В 2012 году получила право на льготную аренду помещения.

Фото из личного архива героини статьи

Как все началось: Я много лет работала музыкальным руководителем в детском саду. Затем стала преподавателем по вокалу и поняла, что мне не хватает того, что я люблю - создавать праздник. Но реального воплощения хобби не имело. В то время витали мысли о том, чтобы открыть частный детский сад. Свои мысли озвучила преподавателям инкубатора, которые развеяли иллюзии и назвали слабые стороны моих проектов. Поэтому я решила пойти учиться в бизнес-инкубатор, чтобы грамотно вести бизнес.

Как получить льготную аренду: На курсах нас учили маркетингу, составлять бизнес-планы, выстраивать систему привлечения клиентов. Я защитила бизнес проект и зарегистрировала индивидуальное предприятие. Тогда же узнала, что в бизнес-инкубаторе в Эжве Минэкономики региона выставляет помещения на конкурс по аренде. Подать заявку на конкурс может любой желающий. Тогда промелькнула мысль: «Вот бы мне в этих кабинетах делать праздники - солнечные, красивые» и я решила попробовать.

Чтобы получить льготную аренду на конкурсной основе (в Комиссию по рассмотрению заявок, созданную приказом Министерства экономического развития Коми - ред.) нужно было предоставить бизнес-план проекта, договоры, выписки из налоговой, доказывающие, что ты предприниматель. Мне повезло, я выиграла конкурс и получила помещение. В первый год за аренду платила минимальную сумму, потом сумма увеличилась до середины полной цены, а на третий год платила полную сумму аренды. Таким образом, государство дает начинающему предпринимателю возможность для старта, облегчая финансовые затраты на аренду. Сейчас я снимаю уже не один, а целых четыре кабинета, где занимаются дети и проходят праздники.

Как создать предприятие без опыта: Я получила кабинет, и 3 января 2012 года провела первое мероприятие для детей. Сначала справлялась сама, затем заказов стало больше, и я подключила педагогов, наняла администратора. Через несколько лет конкуренция в этой сфере возросла. Стала искать варианты для развития и решила перепрофилировать фирму на обучение по робототехнике. Сейчас у нас есть пять уровней овладения программой по конструированию роботов – от малышей до подростков. Нужно быть на шаг впереди и понимать, что важно твоей целевой аудитории.

«Я постоянно живу вне зоны комфорта. Когда ты выходишь в такое состояние, то просыпается сомнение - смогу или не смогу? И ты сам решаешь, что сможешь. Нужно быть постоянно активным, думающим и 24 часа в сутки включенным в процесс. Чтобы развиваться, нужно идти туда, где страшно».

«Ставка от 5 до 9 % годовых — не фантастика»

Наталия Донодина, руководитель «Центра стоматологической помощи» в Сыктывкаре. Получила льготную ставку по кредиту на закупку оборудования для стоматологии.

Фото из личного архива героини статьи

Как все началось: Однажды я устроилась на работу в стоматологию администратором, потом стала менеджером, а затем директором. Все мне это нравилось, особенно получать лицензии на медицинскую деятельность. Однажды задумалась, а не создать ли мне бизнес там, где его не было. В районах Коми огромная проблема с отсутствием качественной стоматологической помощи. И я открыла зубной кабинет в селе Объячево Прилузского района, где была и директором, и санитаркой. Через два года я продала бизнес и стала задумываться об открытии стоматологии в Сыктывкаре.

Как получить кредит по льготной ставке: В декрете с четвертым малышом я заскучала. Так как было много свободного времени, то прошла обучение в бизнес-инкубаторе и в Центре инноваций и предпринимательства Сыктывкара, где защищала проекты по стоматологическому бизнесу. Следующим шагом стало уже открытие самой стоматологии в Сыктывкаре.

Я зарегистрировала ООО «Центр стоматологической помощи» и обратилась к банкам за кредитом, чтобы закупить оборудование. В трех банках мне отказали. В бизнес-инкубаторе посоветовали обратиться в АО «Микрокредитная компания РК», которая дает предприятиям кредит под комфортный процент в рамках поддержки малого и среднего бизнеса в Коми. Там все подробно разъяснили, дали список документов, которые нужны для кредита. Справилась со всем за два дня. Затем специальная комиссия принимает по вашей заявке решение. Кредит по чрезвычайно выгодной ставке до 8% мне одобрили, а деньги в этот же день перевели на расчетный счет. Мне повезло даже оборудование приобрести со скидкой, так что звезды сошлись наилучшим образом. А сам кредит погасила всего за год.

Льготный кредит - одна из мер государственной поддержки, его могут получить только предприниматели либо организации с правовой формой ООО. Конечно, я могла бы получить кредит под 18% годовых в коммерческом банке, но тогда бы пришлось отказаться от некоторых важных услуг, чтобы оставаться на плаву. Льготный кредит снизил финансовое бремя, помог реализовать нашу задумку – создать стоматологию социальной направленности. Цены у нас действительно низкие и доступные.

«Я понимаю, что в стоматологии огромная конкуренция, но мне по-настоящему нравится этим заниматься. Например, получение санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность - это для меня как покорение вершины. А довольные клиенты со здоровыми улыбками — счастье».

Важно!

Куда идти начинающим бизнесменам

- За консультацией и знаниями по открытию своего дела – в Центр поддержки предпринимательства «Шонди», г. Сыктывкар, ул. Ленина, 74, 3 этаж (Дом дружбы народов). Телефон для бесплатной справочной информации: 8-800-302-1771. Почта: cppshondikomi@mail.ru

- За финансовой помощью и микрозаймами - в Микрокредитную компанию РК, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 74, тел. (8212) 401-200, почта mforkomi@gmail.com.

- За учебой, помощью, помещениям в аренду на льготных условиях – в Центр предпринимательства и инноваций, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 46, цокольный этаж. Тел.: (8212) 311-912, 311-914, почта gcpi@syktyvkar.komi.com

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