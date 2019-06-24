В ЛУКОЙЛ-Коми выбрали лучших по профессии

В Усинске завершился конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников ЛУКОЙЛ-Коми. Участие в трудовом состязании приняли более 80 представителей подразделений предприятия из Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

Открыли конкурс первый заместитель генерального директора – главный инженер ЛУКОЙЛ-Коми Игорь Шарапов и заместитель генерального директора предприятия по управлению персоналом Александр Костылев.

Участники, до этого ставшие призерами аналогичных соревнований в своих структурных подразделениях, соревновались в восьми номинациях: «Оператор по добыче нефти и газа», «Оператор обезвоживающих и обессоливающих установок», «Машинист технологических насосов», «Оператор товарный», «Электрогазосварщик», «Слесарь-ремонтник», «Оператор пульта управления в добыче нефти и газа», «Звено спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований».

На втором этапе «Лучшего по профессии» конкурсанты демонстрировали практические навыки.

Первым этапом состязаний стала теоретическая часть. В зависимости от номинации конкурсанты отвечали на вопросы в билетах либо решали тестовые задания.

На следующем этапе «Лучшего по профессии» конкурсантам предстояло продемонстрировать практические навыки. К примеру, операторам по добыче нефти и газа нужно было провести определенные операции на станке-качалке и автоматизированной групповой замерной установке. На все действия, начиная от остановки качалки до сбора инструментов и возвращения на итоговую точку, давалось 10 минут.

Итоги конкурса подвел Игорь Шарапов. Он напомнил, что призеры конкурса будут защищать честь ЛУКОЙЛ-Коми на общекорпоративных состязаниях ПАО «ЛУКОЙЛ».

В номинации «Оператор по добыче нефти и газа» первым стал Денис Ануфриев из территориального производственного предприятия (ТПП) «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», работающего на территории Ненецкого округа.

– Участвую в конкурсе уже не первый раз, но все равно адреналин и волнение присутствуют, – признался он. – Работал на победу, много тренировался и готовился к состязаниям.

Несмотря на то, что большинство призеров – уже опытные участники конкурса, нашлось место и для удачного дебюта. Оператор пульта управления в добыче нефти и газа ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» Ульяна Кучкаруб, занявшая первое место в своей номинации, пришла в профессию меньше года назад.

– Самым сложным было справиться с волнением, – призналась девушка. – Но когда чувствуешь поддержку коллег, все получается.

Лучшие участники конкурса вновь соберутся в Усинске в августе, чтобы посоревноваться с коллегами из других регионов на X конкурсе профмастерства «ЛУКОЙЛ».

Теперь лучшим участникам конкурса предстоит соревнование с коллегами из других регионов – X конкурс профмастерства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» состоится в Усинске уже в августе.