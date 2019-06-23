Первые самолеты садились на воду, а самая крупная катастрофа унесла жизни 54 человек: сыктывкарцам рассказали об авиации Коми

В Сыктывкаре на очередной прогулке по историческому центру города в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» рассказали о развитии гражданской авиации в Коми. Около 40 сыктывкарцев, которые пришли на встречу, узнали, что первые самолеты в Коми не отапливались, а лететь по маршруту от Сыктывкара до Архангельска приходилось фантастические 8 часов за баснословные 170 рублей. Это и многое другое горожанам рассказал экскурсовод, известный журналист Игорь Бобраков.

Первые аэродромы

Первые аэродромы в Коми - это не привычные глазу современника взлетно-посадочные наземные полосы. Оказывается, в начале XX функции аэродрома выполняла река Сысола. Нужно встать на набережной около Кировского парка и посмотреть в сторону понтонного моста на Заречье, а дальше представить бороздящий водную гладь немецкий гидросамолёт Junkers W34, который носил гордое имя «Смычка города с деревней». Именно этот самолет 14 августа 1925 года, выполняя агитационный полет, «приводнился» в Усть-Сысольске, чем вызвал у местных жителей грандиозное удивление. Кстати, известный драматург, журналист и поэт Виктор Савин стал пассажиром этого чуда техники. Он был вдохновлен полетом, позже написав, что «над Коми первая борозда проложена, и теперь надо расширять воздушную пашню, не давая ей зарасти».

Первые аэродромы были, к удивлению, воднымиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кстати, официально датой основания авиационной отрасли в Коми считается 2 ноября 1929 года, когда приказом управления всероссийского общества «Добролет» была утверждена авиалиния Архангельск - Усть-Сысольск. Первый пассажирский рейс Архангельск -Котлас - Сыктывкар открылся в 1930-м году. Полет на шестиместном «Дорнье Комета» длился немыслимые для современника 8 часов. Билет на этот самолет могли позволить себе немногие, ведь он стоил баснословные 170 рублей. Для сравнения учителя в ту эпоху получали немногим больше 30 рублей. Ко всему прочему полет становился настоящим испытанием для пассажиров: холодный борт и турбулентность люди выдерживали с трудом, держа в руках гигиенические пакеты.

Авиация понемногу развивалась, и в феврале 1930-го года в местечке Тентюково у слияния рек Вычегды и Сысолы соорудили некое подобие аэродрома. Но рейсы, как отметил Игорь Бобраков, оставались нерегулярными. Зато в это время бурно развивалась лагерная авиация: первый аэродром появился в деревне Корпуховска Усть-Цилемского района Коми, он был перевалочным пунктом «Ухтапечлага», а первыми пилотами были зэки.

Начало регулярных авиаперевозок

В Сыктывкаре необходимость настоящего аэродрома назрела к 1934 году. Для этих целей выбрали пашню колхоза имени Кирова возле местечка Кируль, которую хорошо утрамбовали для посадки первых самолетов По-2. В те времена эти маленькие самолеты были предметом насмешек.

Вот на этом месте был расположен первый официальный аэропорт, который открыли в 1934 годуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

1936 год, когда создали Сыктывкарское авиазвено 33-го отдельного Архангельского авиаотряда, можно считать началом регулярных авиаперевозок. Горожане летали по маршрутам до Архангельска и, что интересно, до Кирова. Появились первые рейсы на Ухту и Усть-Цильму.

1948 год - серьезная дата для развития региональной авиации, когда на двухмоторном 20-местном Ли-2 совершили первый рейс, соединяющий Сыктывкар и Москву. В 1957 году из Сыктывкаре стал летать Ил-14, который уже брал не 20, а целых 35 пассажиров на борт.

Ил-14 летал верой и правдой долгие годы, пока его не списалиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

С этим самолетом, к сожалению, связана первая крупная авиакатастрофа в Коми. 20 июня 1960-го года молния угодила в самолет в 80-ти километрах от столицы Коми, когда он совершал полет по маршруту Ленинград-Череповец-Сыктывкар. 7 февраля 1963 года Ил-14 совершал тренировочный полет, поднявшись на высоту всего 600 метров он рухнул недалеко от Максаковки, погибли 7 членов экипажа. Практически все жители Сыктывкара, гулявшие по улицам, были свидетелями этого страшного зрелища. Причина многих катастроф на Ил-14 - обледенение двигателя. Позже самолет переместили на местные авиалинии. Говорят, что еще в 1987 году он летал по маршрутам Усть-Нем- Сыктывкар. Эти самолеты были довольно шумными, когда они взлетали, то в квартирах дрожали стекла. Но местные жители к этому привыкли и не замечали, рассказывает одна из участниц экскурсии.

В 1959 году появились пузатые Ан-10 - это настоящее чудо техники по мысли сыктывкарцев той эпохи. До Ленинграда можно было долететь за 2 часа 20 минут. И это еще не все: борт вмещал 110 пассажиров, которых обслуживали первые стюардессы, разносившие горячую еду и холодные напитки.

Горожане вспоминали, что когда Ил-14 взлетал, то окна в квартирах дрожалиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Взлеты и падения авиации Коми

В 60-е годы Сыктывкар стал бурно развиваться. Если в 1950-м году в городе еще нигде не было даже признаков асфальта, то через десять лет Сыктывкар был полностью заасфальтирован. Авиация тоже не отставала в развитии, но авиакатастрофы с Ан-10 на несколько лет выбили ее из колеи, так как эти самолеты составляли ее костяк. Полеты с Ан-10 были прекращены после очередной аварии в 1972 году под Харьковом, в которой в числе других пассажиров погиб известный пародист Виктор Чистяков. Несколько лет аэродром пустовал, пока на смену Ан-10 не пришли известные Ту-134, на нем полет до Москвы занимал всего 1, 50 минут - это был очередной прорыв. В 1963 году построили аэровокзал на улице Советской, взлетно-посадочную полосу специально для Ту-134 удлинили на 2,5 километра.

Ту-134 были настоящим прорывом в авиацииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

К несчастью, с именем Ту-134 связана самая крупная авиакатастрофа в Коми крае. 2 июля 1986 года экипаж 75-го летного отряда выполнял рейс №2306 Воркута – Сыктывкар – Москва. Из Заполярья рейс летел без происшествий, в Сыктывкаре на борт сели пять новых пассажиров, в том числе двое болгарских лесозаготовителей, которые погрузили в багажное отделение бензопилы «Урал». По неподтвержденным данным, они и сыграли роковую роль в трагедии. Спустя 10 минут после взлета в багажном отделении началось задымление, о чем командиру сообщил бортмеханик. Тот должен был сообщить об этом диспетчеру и начинать немедленное снижение, но принял решение лично убедиться в возгорании. Пока он шел туда и обратно, дым заполнил салон самолета, пассажиры стали задыхаться. Медлить было нельзя, связь с диспетчерами была потеряна, командир повернул в сторону Сыктывкара и начал снижение прямо на лес. Борт столкнулся с верхушками деревьев, 200 метров таранил их, разрушаясь на ходу. После столкновения с землей самолет еще проехал на 145 метров. Цена трагедии - 45 взрослых пассажиров, 7 детей, штурман и бортмеханик, выжили 38 человек, которые еще 7-8 часов под дождем ждали спасения. Точные причины аварии установить не удалось. По одной из версий, на борту загорелись бензопилы, которые погрузили болгары.

На месте катастрофы Ту-134. Самолет столкнулся с верхушками деревьев, пронесся, разрушаясь на ходу, несколько сотен метров. В катастрофе выжили 38 человек…

Как бы то ни было, авиация развивалась своим ходом. В 1981 году сыктывкарский аэропорт стал международным. Тогда было приняло решение строить новый аэропорт в местечке Соколовка, потому что старый не справлялся с авиационными мощностями. Но началась перестройка, и грандиозный проект, построенный практически на 80%, забросили. Говорят, что взлетно-посадочная полоса находится в идеальном состоянии, а все постройки обветшали. Вообще, 90-е годы и рыночная экономика больно ударили по авиации Коми, как и по всей стране в целом. Погибла малая авиация, которая только сейчас стала понемногу возрождаться.

В 2016 году в Сыктывкаре обсуждали строительство международного терминала, который бы позволил задерживаться самолетам из Турции и других стран на 40 минут. Но хозяин земли, где хотели построить терминал, не отдал ее под строительство, и разговоры об этом затихли.

Международный терминал так и не построилиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Много интересныех и уже, к сожалению, забытых страниц хранит авиация Коми.Игорь Бобраков рассказал еще о нескольких трагических и героических случаях, которые больше похожи на эпизод триллеров, чем на реальные события. Обо всем этом можно прочитать в специальном исследовании журналиста. О других экскурсиях проекта можно прочитать вот здесь.

Авиация Коми прошла долгий путь к своему настоящемуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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