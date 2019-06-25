«Мы не хотим, чтобы наш ссуз был уничтожен». Сыктывкарский индустриальный колледж выступает против реорганизации

В Коми Сыктывкарский политехнический техникум хотят реорганизовать, присоединив к нему Сыктывкарский индустриальный колледж и Княжпогостский политехнический техникум. В колледже уверены, что эта инициатива нецелесообразна. Свою точку зрению они подробно развернули в открытом письме главе Коми Сергею Гапликову.

Проект постановления о реорганизации опубликован на сайте интернет-портала для общественного обсуждения нормативных правовых актов Коми и их проектов. В колледже бьют тревогу: работники учебного заведения, студенты и даже их родители уверены, что реорганизация, в конечном счете, приведет к его упадку. Всего открытое письмо подписали 160 человек.

В проекте, в частности, говорится, что учебные заведения относятся к одному профилю. В колледже эту информацию опровергают - профиль обучения пересекается только в одной учебной специальности - «сварщик».

- Целесообразности подобной реорганизации нет, так как профессиональная образовательная организация, к которой нас планируют присоединить, имеет совершенно другой профиль, – говорится в открытом письме. Ко всему прочему, студенты колледжа не смогут обучаться в техникуме, учебные мастерские которого, к примеру, не соответствует ФГОС СПО по строительным направлениям.

Авторы открытого письма считают, что после реорганизации снизятся контрольные цифры приема, закроются отдельные востребованные направления подготовки, например, «строительство».

В проекте постановления сказано, что реорганизация позволит существенно сэкономить бюджетные средства. Но авторы письма опровергают и этот тезис. По их мнению, увеличение количества студентов после реорганизации неминуемо повлечет необходимость введения дополнительных должностей, а своим заместителям руководитель вынужден будет установить доплаты за увеличение объема работы.

- Мы не хотим, чтобы наш колледж с 65-летней историей, сложившимися традициями, занимающий свою достойную нишу в системе среднего профессионального образования, был уничтожен, - просят они Сергея Гапликова.

С полным текстом открытого письма вы можете познакомиться вот ЗДЕСЬ.

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