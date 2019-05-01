В Воргашоре митинговали против реорганизации больницы

В среду, 1 мая, в Воргашоре прошел митинг против реорганизации местной больницы. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Как сообщалось ранее, жители Воргашора были взволнованы информацией о предстоящей реорганизации местной больницы. Они опасаются, что она поставит под угрозу не только их здоровье, но и жизни. В Минздраве отметили, что больницу в поселке закрывать не будут. Там оставляют дневной стационар, будут доступны и эндоскопия, физиотерапия, аппараты УЗИ, рентген, флюорография, фиброскопы. Узкие специалисты будут сами приезжать в поселок для осмотра людей.

В Минздраве отметили, что всем сокращенным сотрудникам Воргашорской больницы предложат вакансии в медицинских организациях Воркуты. При этом оптимизация в основном коснется только управленческих и административно-хозяйственных кадров.

Кроме того, в Минздраве не понимают опасения людей, ведь "фактическое место получения амбулаторно-поликлинической помощи по основным профилям останется прежним". К Воркутинской больнице присоединят стационар Воргашорской больницы для взрослых. Взрослая и детская поликлиники, лаборатория, эндоскопия, физиотерапия, аппараты УЗИ, рентген, флюорография, фиброскопы – это все останется в Воргашоре. Кроме того, будет продолжена работа дневного стационара. В министерстве также отметили, что Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи укомплектуют современнейшим оборудованием.

Сегодня же жители Воргашора, не согласные с реорганизацией больницы, вышли на митинг. В руках они держали плакаты "Реорганизации - нет", "Заложники Крайнего Севера", "Сколько раз закрывали кольцо в этом году?" и другие. Данных о численности митинга на данный момент нет.