Минздрав объяснил необходимость реорганизации больницы в Воргашоре, которой недовольны люди

В Воргашоре продолжается протестная волна против присоединения местной больницы в воркутинской больнице скорой медицинской помощи. Местное население видит в реформе одни минусы, а Минздрав по Коми — одни плюсы. Об этом ведомство ответило в запросе.

Жители Воргашора боятся ухудшения медицинской помощи после присоединения больниц, медики страшатся сокращений. Люди верят, что протестными мероприятиями они смогут обратить на себя внимание (1 мая пройдет митинг против присоединения). Но пока реорганизацию никто не отменял.

Но Минздрав по Коми не понимает страха людей, ведь «фактическое место получения амбулаторно-поликлинической помощи по основным профилям останется прежним». А именно, к Воркутинской больнице присоединят стационар Воргашорской больницы для взрослых. Взрослая и детская поликлиники, лаборатория, эндоскопия, физиотерапия, аппараты УЗИ, рентген, флюорография, фиброскопы – это всё останется в поселке Воргашор. Будет продолжена работа дневного стационара.

- Взрослая поликлиническая служба, стоматология и гинекология после перемен будут относиться к Воркутинской городской поликлинике. Детская поликлиническая служба – к Воркутинской детской поликлинике. Никто из городских врачей не сможет отказать в приеме жителям Воргашора, Заполярного и Комсомольского. Людям будет доступен весь комплекс лечебно-диагностических услуг Воркутинской больницы. Узкие специалисты будут приезжать в поселок для осмотра жителей, - сообщили в Минздраве.

Еще один плюс в том, что Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи укомплектуют современнейшим оборудованием.

- Это позволяет оказывать высокоспециализированную помощь больным с сердечно- сосудистой патологией. Объединение двух больниц позволит своевременно госпитализировать жителей поселков в стационары Воркутинской больницы скорой помощи. Сегодня госпитализация осуществляется из таких отдаленных населенных пунктов как Сейды, Сивая Маска и даже тундра, в случае необходимости совместными силами Воркутинской больницы, МЧС и санавиации, - уверяет Минздрав по Коми.

По данным Росстата, за пять лет население Воркуты сократилось более чем на 12 процентов.

- Результаты дворовых обходов показали, что фактическое количество жителей еще меньше. При этом инфраструктура медпомощи не претерпела изменений. В то же время видно, что ухудшение кадровой ситуации на фоне, казалось бы, высокой обеспеченности медицинскими кадрами, происходит за счет увеличения совместительства. Слияние позволит объединенному учреждению эффективнее решать вопрос с нехваткой медицинских кадров, - подытожили в Минздраве.

Отметим, что проблема на Воргашоре напоминает «ярегское сопротивление», когда все жители ухтинского поселка дружно выступили против оптимизации местной поликлиники. Тогда на проблему обратил внимание Глава Коми Сергей Гапликов. Он попросил организовать опрос общественников и гражданских активистов по этой проблеме. Люди вынесли вердикт: оптимизация не нужна. После этого реорганизацию ярегской поликлиники к счастью местных жителей приостановили.

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