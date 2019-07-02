Новые тарифы на ЖКХ: на сколько в Коми подорожали свет, тепло и газ

В Коми вновь повысились тарифы на услуги ЖКХ. Повышение не превысит 4,8%, обещают в региональном министерстве энергетики, ЖХК и тарифов.

Напомним, в стране коммунальные услуги дорожают дважды в год: с 1 января и с 1 июля. В начале года рост услуг ЖКХ составил не более 1,7%. С 1 июля по Коми размер тарифов увеличится не более, чем на 4,8%. Установленный максимум складывается из индекса изменения размера платы граждан в среднем по Республике Коми в размере 2,4% и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов – 2,4%.

Насколько подорожали услуги ЖКХ?

Холодная вода - на 3,4 %

Тепло — на 3,2%

Водоотведение — на 3%

Вывоз мусора - на 2,4%

Сетевой газ — на 1,51%

Сжиженный газ, твердое топливо — на 2,4%

Свет — на 1,1 % (в случае с одноставочным тарифом)

Также в Коми применяется понижающий коэффициент (0,7) к тарифам на электроэнергию для сельских жителей и городского населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительными установками.

Рост тарифов происходит по всей стране, а не только в Коми. Увеличение стоимости услуг ЖКХ связано повышением цен на топливо и энергоносители, стоимостью затрат на ремонтные работы на объектах энергетической и коммунальной инфраструктуры, снижение полезного отпуска коммунальных ресурсов, сообщается в пресс-релизе министерства энергетики, ЖКХ и тарифов РК.

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