ЛУКОЙЛ-Коми выпустил в Мезень более ста тысяч мальков сига

На протяжении более десяти лет ЛУКОЙЛ-Коми выпускает в северные реки мальков рыб ценных пород. В этом году 114 тысяч сижков нашли свой новый дом в водах реки Мезени – акция зарыбления прошла недалеко от поселка Усогорск.

Выращенные рыбоводным предприятием «БиоРесурс» мальки имеют хорошие шансы к быстрой адаптации: проект по восполнению водных биологических ресурсов рассчитан до мелочей в соответствии с рекомендациями аккредитованных Росрыболовством институтов.

У искусственного выращивания и последующего выпуска молоди в естественную среду обитания есть ряд преимуществ. Так, в природной среде не все икринки успевают созреть из-за хищников и гидрологических факторов – изменения русел рек, заиливания и других. В искусственных условиях выращивания подобные риски исключены, для икринок сохраняются постоянная температура воды, насыщенность кислородом, сбалансированная кормовая база. За счет этого иммунитет мальков значительно выше.

Безусловно, далеко не все выпущенные мальки доживут до взрослого состояния. Значительная их часть послужит кормом для других рыб, что важно уже для поддержания местных популяций хищников.

Всего же за годы проведения акции реки Республики Коми пополнили свыше 5 миллионов особей молоди сига и хариуса, выращенных на средства ЛУКОЙЛ-Коми. Еще более 3 миллионов мальков в ближайшие дни отправятся в реку Печору.