Сыктывкарцы смогут избавиться от батареек и опасных ламп: публикуем график работы экомобиля

Вышедшие из употребления градусники, лампы, батарейки и другие изделия горожане могут утилизировать с умом. Городская мэрия организовала работу экомобиля, который примет ртутьсодержащие отходы в 23 точках города. Публикуем подробности и, конечно же, график выездов.

Экомобиль будет курсировать по столице Коми с 1 июля по 31 августа. Специализированный автомобиль принимает от сыктывкарцев энергосберегающие лампы, лампы типа ЛБ (люминесцентные лампы низкого давления) и ДРЛ (ртутные дуговые лампы высокого давления) и ртутные термометры. Отработанные батарейки также можно сдать в экомобиль.

- Разбитые градусники и лампы можно сдавать только в герметичной упаковке (в стеклянной банке с крышкой). Поскольку вместимость экомобиля ограничена, а желающих сдать опасные отходы достаточно много, от каждого человека за один раз смогут принять не более 10 ламп или термометров. Собранные отходы будут утилизированы специализированной организацией, - сообщили в мэрии.

Кстати, в Сыктывкаре все больше людей интересуются раздельным сбором мусора. Как сообщили «Комсомолке» в городской мэрии, сейчас столица Коми на 70% охвачена площадками для раздельного сбора отходов: это 131 контейнерная площадка (синий - для пластика и жёлтый - для макулатуры). Отходы из этих баков направляются на переработку в компании Сыктывкара, Кировской и Владимирской областей.

Правда, в 2019 году новые контейнеры закупать не будут. Однако мэрия совместно с Минприроды Коми обустроит еще 15 мест размещения долгожданных контейнеров для сбора батареек и опасных ламп, в том числе возле театра оперы и балета Коми.

- Обслуживанием контейнерных площадок для раздельного сбора отходов занимается специализированная компания. Управление ЖКХ администрации города объявляло электронный аукцион на выполнение работ по содержанию контейнерных площадок и контейнеров для раздельного сбора отходов на территории города, который не состоялся. После чего был подписан прямой договор с компанией, которая предложила минимальную цену, - отметили в мэрии.

ВАЖНО

С графиком работы и местами стоянок «Экомобиля» можно ознакомиться вот ЗДЕСЬ.

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