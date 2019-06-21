Общественная палата Коми проведет независимую экологическую экспертизу на Шиесе

В Коми будет сформирована независимая комиссия, которая сможет провести общественную экологическую экспертизу территории будущего технопарка "Шиес". Инициатива оценить потенциальный урон природе, который может нанести полигон для мусора из Москвы и Московской области, исходит от Общественной палаты РК. Предложение членов Палаты воодушевило участников общественного совета при республиканском минприроды.

- Общественная палата Коми следит за развитием ситуации на станции Шиес, держит руку на пульсе. Наиболее результативным механизмом защиты прав жителей ближайших сел и поселков является проведение независимой общественной экспертизы. Общественность сама подбирает квалифицированных экспертов, которые получают те же документы и доступ на объект, что и представители государственной экспертизы, - сообщил на вчерашнем заседании общественного совета при министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды его руководитель Юрий Паутов.

В этой связи общественный совет при минприроды подготовит запрос в Общественную палату Республики Коми, чтобы тем самым поддержать инициативу на проведение независимой экологической экспертизы.

- А кто оплатит независимую экспертизу? - поинтересовался Роман Полшведкин, руководитель министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

- Есть возможность проводить такие мероприятия бесплатно. Есть эксперты, согласившиеся работать бесплатно, - заверил министра Юрий Паутов. - Также представители Общественной палаты заявили, что у них есть финансовые фонды. Мы можем обратиться за поддержкой в общественные протестные организации, к экоактивистам.

Руководитель совета подчеркнул, что законодательство допускает проведение двух независимых общественных экспертиз.

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