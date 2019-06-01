На станции Шиес все работы законсервируют 15 июня

Вчера, 31 мая, журналистам Архангельской области и Республики Коми предоставили возможность побывать на станции Шиес и пообщаться, как с представителем подрядчика стройки, так и с активистами.

Им продемонстрировали, что на территории Шиеса подходят к концу инженерные работы по подготовке погрузочно-разгрузочной площадки. Как сообщил Владимир Запорин, зам. руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Москвы, закончено большинство инженерных работ, обустроены внутриплощадные дороги.

- Этот первый этап завершится 15 июня. Дальше, вторым этапом, планируются геологические инженерные изыскания. После чего будет разрабатываться проектная документация, а сам проект проходить все полагающиеся по закону процедуры – экспертизы технологическую и экологическую, экспертизу Роспотребнадзора, общественные слушания. После исправления всех замечаний проект отправят на госэкспертизу, - пояснил В. Запорин.

После 15 июня территорию под возможную стройку полигона будут охранять 70 человекФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В середине июня на Шиес все подготовительные инженерные работы завершатся. Останется только персонал для обслуживания созданной инфраструктуры, а также охраны территории по периметру объекта. Для этих целей ежедневно здесь будет находиться около 70 сотрудников охранного предприятия.

На вопрос журналиста, для чего предназначена погрузочно-разгрузочная площадка, Владимир Запорин ответил:

- Она предназначена для выгрузки материалов для дальнейшего строительства.

Стройку в Архангельской области на границе с Коми местные жители заметили еще летом 2018 года. Однако до сих пор развернутой информации о том, для чего там ведутся работы, населению двух регионов донесено не было. И Владимир Запорин признался в этом упущении.

- Мы допустили ошибку и создали информационный вакуум, который заполнился слухами, домыслами. Мы так были уверены в безопасности нашего проекта, что не рассчитывали на такой резонанс, - сказал он.

Владимир Запорин, зам. руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Москвы, убежден, что деньги вложены не зря и полигон построятФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Чтобы исправить эту ситуацию, с 10 июня на станции Шиес заработает информационный центр ООО «Экотехнопарка Шиес». Сейчас он представляет из себя палатку с плакатам и буклетами. В скором времени специалисты здесь будут готовы ответить активистам, экологам и любому желающему, что ждет эту территорию. В ближайшее время получить любую информацию по стройке мусорного полигона жители Коми и Архангельской области смогут также и через интернет – на официальном сайте компании ООО «Технопарк». Кроме того, на онлайн-ресурс видеокамеры Шиеса будут транслировать изображение в режиме реального времени.

С 10 июня на станции Шиес в палатке, оборудованной под информационный центр, любому активисту дадут ответ о планах на эту территориюФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Поскольку местные жители долгое время находились в информационной изоляции, то, чтобы не допустить неизвестной стройки, они решили вести самостоятельный контроль. Для этого с февраля на станции Шиес был разбит лагерь активистов. Периодически между местными жителями, пытающимися противодействовать стройке полигона, и представителями ЧОП происходили стычки. После некоторых таких конфликтов на экоактивистов были заведены административные и уголовные дела. Журналисты спросили, что в связи с этим компания ГБУ «Автомобильные дороги» планирует делать с лагерем активистов.

- Мы не можем планировать что-то делать с лагерем, потому что у нас есть для этого органы МВД и есть для этого законодательство. Мы в рамках закона им здесь не препятствуем, - пояснил Владимир Запорин.

- Активисты говорили, что им была выдана бумага с просьбой убрать палатки, - уточнил журналист.

- На самом деле их просили не убирать палатки, а не мешать работам. Работы были произведены, а активисты не мешали. Мы заехали на территорию, палатки нам не помешали, поэтому мы спокойно закончили свою работу.

Над лагерем активистов на станции Шиес развеваются флаги Республики Коми и Архангельской областиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Представители СМИ попросили уточнить масштабы планируемой стройки. По словам заместителя руководителя ГБУ «Автомобильные дороги», огороженная забором территория взята в аренду у РЖД.

- На этом огороженном участке, где сейчас создана инфраструктура, уже проведены проектные изыскания. Дальше они будут продолжаться на территории площадью 300 гектаров, - сказал В. Запорин.

За две недели «Автомобильные дороги» планируют завершить на станции монтаж заграждений и монтаж видеонаблюдения. После этого объект законсервируют. Дать конкретный ответ, на какой срок будут заморожены активные действия на площадке, Владимир Запорин не смог. По его словам, это будет зависеть от полного прохождения всех экспертиз. К этому относятся в том числе оценка воздействия складирования отходов на окружающую среду и проведение необходимых общественных слушаний. Более полная информация, по предположению представителя подрядчика ООО «Технопарк», появится к концу 2019 года.

Техника на станции Шиес будет бездействовать, пока эксперты не оценят влияние отходов на окружающую среду и в регионах не пройдут общественные слушанияФото: Наталия БЕШКАРЕВА

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