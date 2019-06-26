2019-06-26T15:18:28+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре горит колледж

На месте работают пожарные
Ольга СОЛОВЕЙ
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В Сыктывкаре крупный пожар.В Сыктывкаре крупный пожар.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА
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В Сыктывкаре горит здание Индустриального колледжа на улице Катаева. По данным МЧС Коми никто не пострадал. Сейчас на месте работают пожарные.

Как передает корреспондент "КП-Коми" с места событий, сейчас территория колледжа оцеплена. К зданию никого не пускают, так как на крыше здания взрывается шифер. Пожарные пытаются залить ее водой.

На место пожара прибыл директор колледжа Сергей Филиппов. Он рассказал журналистам, что в здании загорелась крыша над мастерскими. Причина пока неизвестна. В момент возгорания в здании находились 100 человек. Все они были эвакуированы. Крышу колледжа восстановят до 1 сентября.

Местные жители сообщают, что в районе 14:00 услышали треск. Выйдя на улицу, они увидели клубы черного дыма.

В 15:15 пожар был уже потушен.

. Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

. Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

. Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

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Сыктывкар. Горит колледж..

ИСТОЧНИК KP.RU

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