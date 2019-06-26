В салонах МегаФона откроются пункты выдачи посылок

МегаФон и сеть постаматов PickPoint договорились о сотрудничестве. Теперь в салонах оператора появятся почтоматы, а доступ к выдаче заказов в салонах МегаФон получат до 7,5 тысяч ритейлеров и маркетплейсов, включая AliExpress.

В планах запустить до конца 2019 пункты выдачи заказов в пилотных салонах МегаФона по всей географии присутствия, при этом акцент будет на выдачу посылок через персонал магазинов.

Проект планируется реализовывать поэтапно, увеличивая количество оказываемых при выдаче посылок сервисов – прием наличных и безналичных платежей, частичная выдача, возврат товара.

Доступ к выдаче заказов в салонах МегаФона получат до 7,5 тысяч интернет-магазинов, в том числе крупнейшие участники рынка, включая AliExpress.

«В Республике Коми десятки собственных салонов связи, которые находятся в шаговой доступности. Они могут стать комфортными пунктами выдачи товаров, ведь для многих гораздо удобнее не дожидаться курьера, а зайти по пути домой в салон МегаФона и забрать долгожданную покупку», – отмечает территориальный менеджер МегаФон Ритейл в Коми Наталья Николаева.

Известно, что в скором времени такой пункт откроется в городе Ухта Республики Коми. Окончательное число салонов, участвующих в проекте, будет определено по результатам «пилота».