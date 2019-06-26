Раздельный сбор мусора в Сыктывкаре: куда и что нести

Сейчас в нашей стране особо остро стоит вопрос экологии. Особое место в нем занимает тема раздельного сбора отходов. Жители Сыктывкара только начинают погружаться в эту непростую тему. Но здесь одного желания мало - нужно знать, какой мусор куда выкидывать.

"КП-Коми" представляет инструкцию по раздельному сбору мусора для сыктывкарцев.

Пластик

Что можно выкидывать: на товаре должна быть маркировка 01 (PET), 02 (PE-HD), 04 (PE-LD), 55 (PP), пластиковые пакеты, тары из-под косметики и бытовой техники, бутылки из-под напитков, расчески, вешалки, бахилы, пленки, детские игрушки, обложки для тетрадей, тазы, ведра, ящики, упаковки от замороженных продуктов.

Как его подготовить: ополоснуть, сжать или компактно сложить друг в друга, у тюбиков срезать верхнюю часть, убедиться, что у тюбиков внутри нет фольгирования.

Что нельзя выкидывать: пластик, который не перерабатывается, с маркировками 3 (PVC/V), 6 (PS), 7 (other), ABC, /, 9.

А также линолеум, CD диски, корпуса бытовой техники, компьютеров, магнитофонов, тары с красками, бутылки от масла, упаковки от тортов, шторы для душа, шприцы.

Куда сдать:

- желтый бак для раздельного сбора мусора;

- «Комиэковтор»: Сыктывкар, ул. Промышленная, 31; ул. Орджоникидзе, 101. Тел. 8-8212-255-541, 25-55-61, 8-912-868-25-25;

- "Велдас-ЭМ": Эжва, Ухтинское шоссе, 32/7. Тел. (8212) 33-03-63;

- «ГринТехКоми», 1-ая Промышленная, 30/3. Тел. 89041011125.

Макулатура

Что можно выкидывать:

офисную бумагу, лотки из-под яиц, упаковки из-под сыпучих и макарон, книги, глянцевые журналы, газеты, коробки из-под пиццы, обуви, техники, лекарств, втулки.

Как подготовить: разобрать коробки, сделать плоскими, убрать скотч и остатки еды.

Что нельзя выкидывать: упаковки от сока и молока (Tetra Pak), бумаги для факсов, чеки, кальку, пачки от сигарет, бумажные полотенца, салфетки, обои, фольгированную и ламинированную бумагу, одноразовую посуду, стаканчики из-под кофе, фотографии.

Куда сдать:

- синий бак для РСО;

- «Комиэковтор», адрес: ул. Промышленная, 31 или Орджоникидзе, 101;

- "Велдас-ЭМ": Эжва, Ухтинское шоссе, 32/7.

Металл

Что можно выкидывать: алюминиевые и жестяные банки, металлические крышки, предметы, старые аккумуляторы от автомобилей, спецтехники, фольгу, пустые аэрозольные баллончики с обозначением на баллоне о том, что его можно выкидывать в мусор, металлическую технику: холодильники, газовые плиты и так далее.

Что не принимают: телевизоры, компьютеры.

Куда сдать:

- «Шротт»: Сыктывкар, ул. Промышленная, 45. Тел. 8-800-200-122-7;

- «Промхолдинг»: Сыктывкар, ул. Чкалова, 50/1. Тел. +7 8212 33 32-00.

Одежда

Пункт приема для нуждающихся «Родник», Сыктывкар, ул. Первомайская, 70. Тел. 25-20-79, 8-904-102-20-97

Пластиковые крышечки

Всероссийский эколого-благотворительный проект «Крышки добра» - средства, полученные от переработки, поступают в фонд «Сила добра».

Куда сдать в Сыктывкаре:

- Юношеская библиотека РК, ул. Коммунистическая, 78;

- Детская библиотека, ул. Советская, 20;

- Национальная библиотека РК, ул. Советская, 18.

Ртутьсодержащие отходы

Что принимают: лампы типа ЛБ люминесцентные, лампы типа ДРЛ, лампы энергосберегающие, ртутные термометры, приборы с ртутным заполнением, отработанные батарейки.

Куда сдать:

- В Сыктывкаре опасные отходы принимает «Экомобиль». График и маршрут опубликованы на сайте «сыктывкар.рф» во вкладке ЖКХ — «Сектор экологии и озеленения». «Экомобиль» будет курсировать по городу с 1 июля до 31 августа, с 1 октября до 30 ноября.

- Химико-радиологическая лаборатория ГКУ «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»: ул. Катаева, 47, тел. (8212) 24-16-66. Прием по понедельникам с 9 до 10 часов.

- "Велдас-ЭМ": Эжва, Ухтинское шоссе, 32/7.

Батарейки

Куда сдать:

ТЦ центр «Лента», контейнеры стоят при входе в торговый зал: Сыктывкар, Октябрьский проспект, 141; Сысольское шоссе, 27.

Жители Коми могут узнать, какие организации занимаются утилизацией различных отходов, на сайте Росприроднадзора: www.11.rpn.gov.ru во вкладках «природопользователям» - «лицензирование».

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