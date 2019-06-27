При реорганизации индустриального колледжа никого не уволят: минобраз Коми представил схему объединения учебных заведений

"Никого не уволят и не сократят при реорганизации учебных заведений!" - пообещал на сегодняшней пресс-конференции в региональном минобразе Павел Ладанов, начальник отдела профессионального образования и науки министерства. Заявление касалось присоединения Сыктывкарского индустриального колледжа к Сыктывкарскому политехническому техникуму. Третий участник объединения - Княжпогостский техникум. Отметим, что многие преподаватели и студенты индустриального колледжа восприняли в штыки информацию о реорганизации, подготовив на имя Сергея Гапликова открытое письмо.

- Многие сотрудники индустриального колледжа, к сожалению, не поняли сути реорганизации. Мы понимаем их опасения и тревоги. Но точно можем заверить: законодательно при реорганизации ни один сотрудник не должен потерять работу. Всем преподавателям и работникам административно-хозяйственной части будут предложены рабочие места. Никого не уволят и не сократят, - заявил Павел Ладанов.

Фото: группа " ГПОУ "Сыктывкарский индустриальный колледж" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Интеграция учебных заведений пройдет в течение полутора лет: в текущем и в 2020 году. На первом этапе планируется решать юридические вопросы присоединения техникумов и колледжей. На втором - пройдет ребрендинг, в итоге которого появится "Коми республиканский многопрофильный колледж". Программу подготовки нового учреждения составит широкий спектр специальностей и направлений: от поваров до строителей.

- Сегодня повышаются требования к уровню подготовки студентов. Именно поэтому необходимо создать современные лаборатории, современные мастерские, а сделать это проще и экономнее при объединении учебных заведений. У одного большого учебного заведения больше шансов получить средства из федерального бюджета. Все без исключения учреждения среднего образования республики каждый год подают заявки на участие конкурсах министерства просвещения России, но выигрывают только четыре - это крупные колледжи и даже вузы, - подробно объяснил причины реорганизации Максим Ганов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики РК.

Важна новая связь с Княжпогостским техникумом. Студенты из Емвы смогут проходить практику и обучение в Сыктывкаре. Проживание в общежитии им гарантировано. А преподаватели техникума получат возможность проводить занятия в корпусах, расположенных в столице Коми.

После объединения новое учебное заведение возглавит Лариса Волощук (на фото - слева)Фото: Алиса КОЗЛОВА

Нынешний учебный год пройдет в привычном графике: "сузы" уже скоро начнут принимать документы от абитуриентов, а в сентябре приступят к учебному процессу. После реорганизации руководителем будущего многопрофильного колледжа станет Лариса Волощук, пока она директор Сыктывкарского политехнического техникума.

Участники пресс-конференции отметили, что многие регионы страны придерживаются тренда на укрупнение сети образовательных учреждений. В Калининградской области, к примеру, на сегодняшний день действуют только 14 средне-профессиональных учебных заведений. А проживают там около миллиона человек. Вся Россия включена в процесс подготовки специалистов по европейским стандартам. А такой вариант преподавания предполагает новые формы экзаменов: теперь выпускникам в течение двух полноценных рабочих дней ( 2 дня по 6 часов) придется доказывать свою профпригодность.

- А теперь представьте группу из 20 человек, которым необходимо в течение двух дней сдать показать свои профессиональные качества. Для этого потребуется закупить оборудование, открыть новые лаборатории и мастерские, - объяснил еще одну причину интеграции Павел Ладанов.

В среднесрочной перспективе правительство Коми начнет разрабатывать дорожную карту с четким графиком решения юридических задач при интеграции и создании Коми республиканского многопрофильного колледжа.

Справка "КП в Коми"

В Коми 34 учебных заведения реализуют программы подготовки среднего профессионального образования - это 25 техникумов и колледжей, подведомственных региональному министерству образования, науки и высшей школы, 2 учреждения находятся "под крылом" министерства культуры, туризма и архивного дела РК, 3 коммерческих образовательных организации. Специалистов среднего звена готовят два вуза республики - СГУ им.П.Сорокина и УГТУ. Также аналогичные программы реализуют две филиала высших учебных заведений, действующих на территории Коми. На сегодня среднее профессиональное образование получают около 20 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не хотим, чтобы наш ссуз был уничтожен». Сыктывкарский индустриальный колледж выступает против реорганизации

Свою точку зрения работники учебного заведения, студенты и их родители подробно развернули в открытом письме главе Коми Сергею Гапликову (подробности)