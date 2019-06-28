2019-06-28T11:17:40+03:00
Общество

Эколог из Коми объяснила, почему в России не удастся организовать работу с мусором, как в Европе

Зам. директора по научной работе национального парка «Югыд ва» Елена Шубницына выделила пять причин
Ольга СОЛОВЕЙ
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Мы живем в мире одноразового потребления, которое заложено в производство.Мы живем в мире одноразового потребления, которое заложено в производство.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Современное российское общество не на шутку озаботилось проблемой утилизации мусора. Мы с завистью смотрим, как этот вопрос решают там, в Европе, где мусороперерабатывающие заводы стоят прямо в центре городов, а на улице не увидеть ни одной бумажки. Но почему же почему в России не могут организовать такую же работу с отходами, как в Норвегии. Швеции, Финляндии?

«КП-Коми» задала этот вопрос Елене Шубнициной, зам. директора по научной работе национального парка «Югыд ва». Эколог представила свои истоки мусорной проблемы.

Одноразовые товары из Китая

- Мы живем в мире одноразового потребления, которое заложено в производство. Многие товары привезены из Китая, где все настроено на выпуск вещей, которые нельзя отремонтировать. Помойка начинается не на кухне, мусорном ведре или магазине. Помойка начинается в производственных цехах. У производителя запланировано, что вещь не будет служить долго. К тому же мы покупаем товар, который по технологии не разбирается. В нем все детали спаяны, оно состоит их материалов, которые сложно разделить. В итоге покупатель идет за новой покупкой. Но мы не в силах заставить нашего покупателя приобретать дорогие вещи, которые прослужат долго. Люди ведь сейчас нищие.

Нет инфраструктуры переработки

- Организовать раздельный сбор мусора не сложно, другой вопрос - где его перерабатывать и как привести. В итоге перевозка выйдет дороже, чем конечный продукт. Россия, в отличие от Европы, - страна большая. Там прекрасные дороги, по которым свозят отходы со всей страны в одно место. Представьте, как это будет выглядеть у нас! Когда в начале 2000-х начали собирать макулатуру со всей Коми, то выяснилось, что нам дешевле привозить ее со стороны рассортированную, чем налаживать сбор по республике. Так что мало собрать, нужно еще доставить.

Отсутствие общей идеи

- Переработка отходов должна стать национальной идеей. Еще не все понимают, зачем им сортировать мусор. Чтобы люди занялись проблемой отходов, мусор должен валяться у них под носом. Если же есть возможность вывозить его далеко, подальше от глаз, то мотивации не будет.

Нет ощущения хозяина своей земли

- У любого народа есть понятие своей территории. Например, у скандинавов территория каждого человека – это его страна. У них есть понятие «мой город, моя земля» - чувство, что все вокруг делается для него. Поэтому любой человек, увидев в лесу окурок, может поднять его и донести до ближайшей урны. В России у большинства территория ограничивается собственной квартирой. Человек не ощущает себя хозяином земли, на которой живет.

Нет помощи от государства

- Снизу проблему утилизации мусора решить невозможно. На одном энтузиазме активистов далеко не уедешь. Нужна воля властей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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