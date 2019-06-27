«Надо стараться жить безотходно». Жители Коми рассказали, с чего начать сортировку отходов и кому от этого польза

В этом году проблема утилизации отходов постучалась в каждую семью в Коми огромными счетами на вывоз мусора. Поэтому все больше людей стали обращать внимание на экологичный образ жизни и снижение отходов, понимая, что мы сами источники мусора. Правда, многие затрудняются, с чего начинать раздельный сбор, полагая, что это сложно и ни на что не влияет. Наши герои опровергают предубеждение своим опытом экологичного подхода к жизни. О том, как перестать быть варваром и начать сортировать мусор, они рассказали «КП-Коми».

Экологичный подход экономит бюджет

Юлия Коваленко, фрилансер, занимается раздельным сбором несколько месяцев:

Фото из личного архива героини статьи

- Изучала тему раздельного сбора мусора довольно давно. Волшебным толчком, который помог перейти к делу, стало знакомство с концепцией «Ноль отходов» (Zero Waste), смысл которой в осознанном потреблении. То есть надо стараться жить максимально безотходно. Так, у меня всегда с собой матерчатая сумка-шоппер, которая помогает избегать покупки целлофановых пакетов. Всегда ношу с собой и пластиковую бутылку с водой, поэтому мне не нужно покупать в магазине очередную бутылку с минералкой, как делают многие.

Еще несколько лет назад на людей, которые разделяли мусор, смотрели как на дураков, а сейчас все больше сыктывкарцев их поддерживают. Уже два месяца я разделяю весь пластик, картон и прочую макулатуру. Раньше я просто покупала еду в пластиковых коробках и выкидывала их в мусорное ведро. Сейчас я складываю пластик отдельно, затем открываю памятку и изучаю, какой пластик подвергается утилизации, а какой - нет. Тот, что прошел контроль, выкидываю в специальный контейнер, который находится недалеко от дома.

Прежде чем выбрасывать те или иные отходы, Юлия изучает маркировку

Старую одежду стараюсь распродавать, продлевая ей жизнь. Пищевые остатки пока просто выкидываю. Многие думают, что экологичная жизнь - муторно и сложно. Это не так. По моему мнению, лучше внести маленький вклад, чем не делать в этом направлении вообще ничего. Многие даже не задумываются, сколько денег тратят на целлофановые пакеты за долгие годы потребления. Сколько бутылок воды мы покупаем, хотя можем носить воду с собой. Таким образом, экологичный образ жизни в конечном итоге помогает сэкономить.

Вот весь пластик, который скопился за месяц

Стараюсь не покупать соки в упаковке Tetra Pak, так как их тяжело утилизировать. Отказываюсь от кофе в стаканчике, который тоже не перерабатывается. Планирую покупать кофе в свою термокружку, поскольку многие кофейни поддерживают идею розлива напитка в стаканчики клиентов. Заказала экологичные пакетики для многоразового использования, в которые можно складывать фрукты в магазине. Планирую купить бамбуковую щетку и ватные диски многоразового использования. Хочу начать плести авоськи из джута, чтобы раздавать их друзьям.

Сокращать потребление пластика в целом

Ольга Одиненко, предприниматель, руководитель проекта «Есо-Time», занимается раздельным сбором меньше года:

Фото из личного архива героини статьи

- Организовать раздельный сбор отходов дома проще, чем кажется. Если все правильно делать, то и временные затраты не существенные. А для раздельного сбора мусора можно приспособить то, что есть под рукой. Повседневные отходы я сначала собираю в небольшие коробки, а по мере накопления перекладываю на балкон в полипропиленовые строительные мешки. Сколько коробок? Один - под макулатуру, второй - под весь перерабатываемый пластик, третий - под металл.

В нашем дворе стоят баки для раздельного сбора мусора, но мне все же удобнее отвозить все на переработку самостоятельно по мере накопления. Когда копишь мусор в течение длительного времени, то приходит понимание, сколько же ты потребляешь, хотя относишься к этому вопросу осознанно. Я и сейчас анализирую, как еще уменьшить отходы, производимые семьей.

Фото инстагрмм Eco time

Раздельный сбор - это цивилизованный метод обращения с отходами. Но еще важнее сокращать потребление пластика, ведь переработать вторсырье можно ограниченное количество раз (кроме стекла и металла, их можно перерабатывать бесконечно без потери качества). Например, пластик можно переработать до пяти раз, а потом только утилизация (захоронение или сжигание). Таким образом, я стараюсь сокращать отходы. Уже на стадии покупки в магазине, отдаю предпочтение продуктам в перерабатываемой упаковке. Для этого нужно немного заморочиться и изучить инструкцию по сбору вторсырья. Например, мы специально разместили ее в нашей группе «ВКонтакте».

В домашних условиях можно даже компостировать пищевые отходы. Есть разные варианты, для меня наиболее приемлемый вариант - компостирование с помощью эффективных микроорганизмов в специальном ведре (ЭМ-компостирование). Это удобно, когда у вас есть куда определить готовый компост (например, отвезти на дачу). Вермикомпостирование (с червячками) - метод не для слабонервных, кроме того, могут и мушки завестись. Кстати, в продаже есть аппарат Smart Cara для сушки пищевых отходов. Это удобно, быстро, без запахов, но дорого.

Фото инстаграмм Eco time

Необходимо по возможности исключить все одноразовое – памперсы, посуду, пакеты. Например, памперсы, которые разлагаются около 500 лет, можно заменить на тканевые: и для здоровья ребенка полезнее, и экологичнее. Бахилы, можно заменить на многоразовые тканевые или носить сменку. Одноразовая посуда - бич современной жизни, мы пользуемся ею несколько минут, а разлагаться на свалке она будет более 100 лет. Я ношу с собой многоразовые приборы в чехле и свою термокружку. Пакеты заменяю на тканевые сумки и фруктовки (прозрачные мешочки для взвешивания фруктов и овощей). Надо стараться все покупать на развес: чай, орехи, крупы, сыры, мясо, потому что в большинстве случаев эти продукты идут в неперерабатываемой упаковке. Лучше отказываться от ненужных пробников, безделушек, которые предлагают в магазинах, обычно это бесполезная вещь, которая не подлежит переработке. Не берите листовки, пользуйтесь электронными билетами, чеками, книгами. Не нужно отказываться от всего категорично и сразу, так как это мощнейший выход из зоны комфорта. Делайте это постепенно.

Производить натуральную косметику

Светлана Соловьева, занимается раздельным сбором больше трех лет, самозанятая:

Фото из личного архива героини статьи

- Мой опыт раздельного мусора и снижения отходов тесно связан с фильмом «Бойня», после просмотра которого я отказалась от мяса, меха и косметики, которую тестируют на животных. Я стала искать более здоровую и экологическую замену привычным предметам, перестала покупать пакеты и еду в неперерабатываемой упаковке и отказалась от многой бытовой химии в пользу экологической продукции. Это позволило в разы снизить отходы. Например, начала мыть волосы горчицей, содой или ржаной мукой, делать маски для волос из натуральных продуктов. На кухне у меня вы найдете хозяйственное мыло или горчицу. Некоторое время из бытовой химии использовала только продукцию компании Amway. Сейчас перешла на салфетки Гринвей и кокосовые пластины. Это, в принципе, все, что в моем доме есть из бытовой химии.

Кроме того, я отказалась от одноразовых вещей: влажных салфеток, губок и прочего. Это происходило постепенно, поэтому было безболезненным. Также вместе с сестрой производим натуральную косметику для себя. Например, мы делаем убтаны (натуральная косметика для ежедневного очищения кожи лица и тела — ред.), гидролаты (это вещества, получаемые в результате паровой дистилляции природных компонентов — ред.), варим мыло и даже производим натуральную рисовую пудру.

Пять лет назад сестра переехала в Питер. Когда я у нее гостила, то мы стали основательно сортировать мусор. Возвращаясь в Сыктывкар, я переживала, что в столице Коми раздельный сбор не развит. Но, к счастью, с течением времени движение раздельного сбора пришло и к нам. А осознанное отношение к покупкам появилось еще раньше. Я всегда ходила в магазин со своей сумкой, старалась не покупать одноразовые вещи, игрушки, еду на вынос и другой пищевой мусор. Например, отказавшись от носки кожи, я перешла на кожзам. Теперь отдаю предпочтение тканевым натуральным материалам.

Вообще, в моей семье благодаря маме всегда было принято осознанное потребление. Именно поэтому лично для меня отказ от ненужных вещей и сортировка — это привычный процесс. Иногда, это превращается в игру, ты думаешь, мол, а что еще можно заменить, от чего еще можно отказаться, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. К счастью, сейчас много контейнеров для раздельного сбора, а дойти для них и разделить мусор, мне кажется, - совсем не проблема. Настоящая проблема — это то, что остается от тебя.

Семья и коллеги тоже сортируют мусор

Алена Зезегова, общественница, занимается раздельным сбором четыре года:

Фото из личного архива героини статьи

- Я разделяю пластик и бумагу и отношу их в специальные контейнеры. Когда есть время, то сортирую бумагу, перевязывая ее веревочкой, чтобы стопкой засунуть в контейнер. Для удобства с пластиковых бутылок снимаю крышечки, придавливаю их вместе с пакетами и обертками от шоколада, которые тоже перерабатываются. Перед покупкой лучше изучать маркировку, чтобы понимать, сможешь сдать этот предмет в переработку или нет. Если нет - лучше отказаться от покупки. Честно, в магазине я пока не смотрю, в какой упаковке продаются продукты. Надеюсь, что скоро я научусь покупать товары только в перерабатываемой упаковке.

Почти всегда хожу с экосумкой, чтобы не покупать пакеты. У меня есть специальный экомешочек для фруктов, но, когда я забываю его дома, то беру в магазине фрукты без пакета. Моя семья и коллеги делают так же. Ничего сложного в этом нет, нужно просто запомнить маркировку пластика.

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«КП-Коми» представляет инструкцию к пользованию (подробности).