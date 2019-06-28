2019-06-28T13:22:43+03:00
Общество

Следователи рассказали о ходе расследования уголовного дела в отношении журналиста Марины Щербининой

В июле следователи ожидают заключение судебно-медицинской экспертизы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.com. Марина Щербинина и ее муж Александр Виноградов были известными в Коми бардамиФото vk.com. Марина Щербинина и ее муж Александр Виноградов были известными в Коми бардами
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В Сыктывкаре продолжается расследование уголовного дела в отношении известного журналиста Марины Щербининой, которую подозревают в смерти мужа. В июле следователи ожидают заключение судебно-медицинской экспертизы по результатам вскрытия потерпевшего, сообщили «Комсомолке» в СК СУ России по Коми.

- Судебно-медицинская экспертиза проводится по результатам вскрытия. С учетом проведения дополнительных исследований, в частности, исследований взятых образцов, окончательное заключение экспертизы изготавливается, как правило, спустя значительный период времени после исследования трупа. Поступление заключения судебно-медицинской экспертизы по этому уголовному делу ожидается в июле 2019 года, - отметили в следственном комитете.

Ранее «Комиинформ» сообщал, что Марина Щербинина отказалась пройти полиграф или детектор лжи - прибор, к помощью которого органы дознания выявляют виновность или невиновность подозреваемого.

Следователи пояснили, что срок предварительного следствия по этому делу составляет 2 месяца. В случае невозможности завершить расследование в установленный срок, оно может быть продлено до 3 или до 12 месяцев.

Отметим, что общественность выступает против уголовного преследования известного в республике журналиста. Коллеги даже собирали подписи в защиту Марины Щербининой. Они пишут, что экс-корреспондент «Республики» входит в круг авторов, составляющих костяк республиканской прессы. «Это один из лучших журналистов, более 20 лет освещавший все мероприятия и процессы в сфере культуры, а также в социальной политике и здравоохранении», - говорится в открытом письме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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