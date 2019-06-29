2019-06-29T14:15:17+03:00
Общество

Фигурант по «делу Гайзера» Павел Марущак вышел на свободу

Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте»
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото vk.comФото vk.com
Изменить размер текста:

Бывший начальник управления информации администрации главы Коми Павел Марущак вышел на свободу, о чем написал на своей странице «Вконтакте».

Напомним, что 10 июня суд приговорил экс-начальника управления информации администрации Главы Коми Павел Марущак к 5,8 годам колонии. Однако срок его заключения закончился 28 июня. Дело в том, что Марущак провел в знаменитом следственном изоляторе «Матросская тишина» 3 года и 8 месяцев, а в один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Надо отметить, что в СИЗО Павел Марущак не скучал, в частности, он писал книгу о своем опыте заключенного - «Как выжить в российском СИЗО».

Павла Марущака обвиняли в получении взятки от совладельцев строительной компании «Деловой альянс». По версии следствия, чиновник получил 2 млн руб. от застройщиков за содействие в получении возможности заниматься застройкой территории бывшего ботанического сада. По информации БНК, суд посчитал, что имело место особо крупное мошенничество, а не взятка, поскольку чиновник не обладал ресурсами, чтобы оказать обещанную помощь строителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фигурант «дела Гайзера» Марущак попросил судить его по другим статьям По мнению подсудимого, вменяемые ему составы преступления противоречат друг другу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мужу предложили подбрасывать наркотики в машины клиентам. А когда он отказался, наркотики нашли у него самого»
В Москве Управление собственной безопасности полиции признает, что дело автослесаря-«наркодилера» сфальсифицировано, но человек уже полтора года сидит в СИЗО [видео]
О трендах рынка детских товаров и какие игрушки Филипп Киркоров покупает своим детям?
Рынок игрушек и детских товаров растет высокими темпами. Такими, что представители отрасли уже участвуют в крупных экономических форумах. Наравне с «Роснефтью» и «Газпромом»
Новости 24
Воркутинская пловчиха заняла третье место на Кубке России
На трассе Сыктывкар – Ухта опрокинулся автобус: пострадали семь человек
В Усинске депутата подозревают в краже коров
В Усть-Куломском районе мотоциклист без прав и шлема попал в реанимацию
В Сыктывкаре перекроют две улицы
Воркутинская пловчиха выиграла «серебро» на Кубке России
В Сыктывкаре экс-директор САТП №1 Рукавишников останется под домашним арестом до августа
В Сыктывкаре собираются интегрировать два ведущих вуза
В последние выходные июня в Коми пройдут дожди с грозами
В Сыктывкаре появился арт-объект - признание в любви к городу
В Усинске любитель спорта ушел на тренировку и лишился телефона
В Коми осудили врача за получение взяток от поставщиков медоборудования
Цветы, часы, фотообои и зеркало: как выглядит образцовый подъезд в Сыктывкаре
Через полторы недели под Сыктывкаром пройдет главный интеллектуальный форум этого лета
Лайфхак: как в Коми пожаловаться на чиновников-коррупционеров
Сыктывкарцев на два дня лишат горячей воды
Экс-ректор СГУ взыскала с государства почти 2 млн рублей
В Ухте в попытке спасти дачу соседей от преступников погиб известный блогер
В Коми люди спасли задыхающуюся утку из рыбацких сетей