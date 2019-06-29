Фигурант по «делу Гайзера» Павел Марущак вышел на свободу

Бывший начальник управления информации администрации главы Коми Павел Марущак вышел на свободу, о чем написал на своей странице «Вконтакте».

Напомним, что 10 июня суд приговорил экс-начальника управления информации администрации Главы Коми Павел Марущак к 5,8 годам колонии. Однако срок его заключения закончился 28 июня. Дело в том, что Марущак провел в знаменитом следственном изоляторе «Матросская тишина» 3 года и 8 месяцев, а в один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Надо отметить, что в СИЗО Павел Марущак не скучал, в частности, он писал книгу о своем опыте заключенного - «Как выжить в российском СИЗО».

Павла Марущака обвиняли в получении взятки от совладельцев строительной компании «Деловой альянс». По версии следствия, чиновник получил 2 млн руб. от застройщиков за содействие в получении возможности заниматься застройкой территории бывшего ботанического сада. По информации БНК, суд посчитал, что имело место особо крупное мошенничество, а не взятка, поскольку чиновник не обладал ресурсами, чтобы оказать обещанную помощь строителям.

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