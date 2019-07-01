Студенты УГТУ написали видеообращение в защиту ректора

18 июня Дмитрий Беляев не прошел аттестацию Миннауки России на пост ректора УГТУ. Но студенты вуза с этим не согласны. Они написали видеообращение, в котором просят допустить руководителя вуза до выборов.

- Мы просим вас допустить Дмитрия Анатольевича Беляева к выборам, ведь это именно тот кандидат, которого хотят видеть студенты. Мы хотим, чтобы в выборах участвовал кандидат от народа. Просим вас услышать нас и прислушаться к нашему мнению, - говорят студенты в видео.

Напомним, что решение аттестационной комиссии вызвало огромное удивление. Дмитрий Беляев, который казался единственным реальным кандидатом на этот пост, аттестацию не прошел. Зато ее прошли два других кандидата - заместитель генерального директора по науке АО«Гипрогазцентр» Руслан Агиней и директор Воркутинского филиала УГТУ Иван Курт.

Отметим, что дату проведения конференции по выборам ректора УГТУ в ближайшее время должен назначить ученый совет вуза.

Обращение студентов в поддержку врио ректора УГТУ Дмитрия Анатольевича Беляева.

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