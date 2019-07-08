Рок-группа "Регион 11" вступила в битву за победу на конкурсе гимнов для сыктывкарского "Строителя"

Рок-группа «Регион 11» представила руководству ХК «Строитель» и представителям болельщиков в живом исполнении свою версию гимна сыктывкарской команды. Автор текста – поэт Андрей Митюнин, музыку написал руководитель творческого коллектива Валентин Тырин.

Ранее клубной считалась песня «Наш «Строитель!» (по мотивам «Песенки друзей» из мультфильма «Бременские музыканты»), основу текста которой составляет «кричалка» местных болельщиков. Премьера песни, а ее еще называют гимном «Строителя» или гимном болельщиков команды, прошла в Сыктывкаре 26 декабря 2000 года (песню записала сыктывкарская группа «Астероид Лу Лу») в перерыве встречи «Строителя» с казанской «Ракетой».

Предполагалось, что композиция будет звучать на каждом домашнем матче команды, а ее отдельные отрывки - после каждого гола, забитого «Строителем» в ворота соперника. Эта задумка сразу пришлась по душе как спортсменам, так и поклонникам русского хоккея.

Идея создать официальный клубный гимн появилась в прошлом году. Федерация хоккея с мячом Республики Коми и ХК «Строитель» объявили о проведении конкурса на создание гимна команды.

Главный тренер сыктывкарской ледовой дружины Павел Франц выразил тогда надежду, что неравнодушные к русскому хоккею и команде творческие люди создадут достойное музыкально-поэтическое произведение, которое будет долгие годы вдохновлять «Строитель» на новые победы, а его исполнение перед домашними матчами добавит сил спортсменам, зарядят их энергией и создаст определенный настрой для болельщиков.

Подвести итоги конкурса планировалось минувшей осенью, однако по просьбам болельщиков сроки творческого состязания были продлены.

На конкурс поступило 16 работ. В основном, это поэтические тексты, а не композиции в формате mp3, как это предусматривалось условиями конкурса.

Свой вариант гимна создала и группа «Регион 11». В общей сложности работа над гимном шла 10 месяцев.

«Гимн ХК «Строитель»

Снег закипает, коньки не ржавеют, Тянутся жилы, древо трещит, Лица в сражении багровеют, Мяч из оранжа в ворота летит...

Команда в строю, колени не дрогнут, Болельщиков гул трибуны браздит, Желание выиграть усталость ломает, 12-й номер в поддержку кричит.

Припев:

«Строитель» - в игре! Победа будет за нами, Ничья не нужна, команда наша, только вперед! «Строитель» - в игре! Победа будет за нами, И плавится в матче зеркало - лед! «Строитель», только вперед!

Штанга - подруга, вратарь - полкоманды, Взрываются мышцы, напряженье растет, «Строитель» в атаке рушит преграды, Защиту сметает, клином идет...

Команда в строю, колени не дрогнут, Болельщиков гул трибуны браздит, Желание выиграть усталость ломает, 12-й номер в поддержку кричит.

Припев:

«Строитель» - в игре! Победа будет за нами, Ничья не нужна, команда наша, только вперед! «Строитель» - в игре! Победа будет за нами, И плавится в матче зеркало - лед! «Строитель», только вперед!

Как отметил президент Федерации хоккея с мячом Республики Коми, директор ХК «Строитель» Константин Агафонов, лучшие работы, поступившие на конкурс, будут выложены для голосования в официальной группе «Строителя» в социальной сети «ВКонтакте». Итоги конкурса подведет жюри.

«Победивший в конкурсе проект будет утвержден в качестве официального гимна ХК «Строитель», - напомнил Константин Агафонов. - Планируется, что он будет исполняться на каждом домашнем матче нашей команды. Конечно, гимн с указанием его автора (либо авторов) мы разместим на официальном сайте нашего клуба».

Победителя конкурса ждут ценные подарки от Федерации хоккея с мячом Республики Коми и ХК «Строитель».

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