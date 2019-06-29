Тима Белорусских под дождем спел сыктывкарцам про мокрые кроссы

Сыктывкарские студенты уже сдали все экзамены и защитили свои дипломы. Поздравить их с этим долгожданным событием приехал певец Тима Белорусских. Он стал хедлайнером ежегодного студенческого фестиваля "Облака.LIVE". Часовой концерт прошел на Стефановской площади и собрал молодежь разных возрастов.

Интересно, что в этом году организаторы фестиваля решили усилить охрану и выставили ОМОН по периметру сцены. Но сыктывкарские поклонники Тимы Белорусских вели себя прилежно на протяжении всего шоу, так что «люди в сером» просто спокойно простояли весь концерт спиной к сцене.

По периметру сцены выставили ОМОНФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Певец не заставил своих фанатов долго ждать и начал выступление ровно в 19:00. Белорусских не стал сразу выдавать публике свои хиты, а начал с песен для разогрева.

- Люди в первом ряду – безумцы! Вам тоже привет, одиночечки, которые далеко стоят. Безумно рад всех видеть. Думаю, несмотря на погодку, мы сможем сделать сегодня очень горячо. Но ради этого придется дать немного искр каждому из нас, - подвел Тима к своей песне «Искры».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/717468" frameborder="0"></iframe> 29.06.2019. Тима Белорусских в Сыктывкаре..Ольга СОЛОВЕЙ

Певец не заставил своих фанатов долго ждать и начал выступление ровно в 19:00.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В перерывах артист охотно общался с публикой и восхищался тем, что сыктывкарцев, которые пришла на концерт, не смутила пасмурная погода.

- Хорошо, что мы сегодня собрались. Не важно какая погода: отстойная или нет. Главное, что никто не убегает никуда, - обратился к публике певец. – Знаете, наступают моменты, когда люди вне зависимости вместе или не вместе начинают ловить какой-то не онлайн. Непонятно, что происходит. А мы просто споем про это.

На концерте была и знаменитая диско-бабушка.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Артист выступал на сцене без музыкантов или какой-либо подтанцовки. Исключение составлял диджей, который руководил всем процессом при помощи пульта и ноутбука.

- Мы уже пообщались насчет привычки убегать. На самом деле, одно дело, когда люди уходят, то всегда можно попытаться их догнать. Другое дело, когда людей увозят поезда - это становится немножко проблематично. Но пускай такие ситуации останутся только в песне и никого не коснутся, - пожелал сыктывкарцам Тима.

Сыктывкарцы услышали хиты Тимы Белорусских.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Спустя полчаса публика дождалась одного из главных хитов музыканта. Песня «Мокрые кроссы» взбудоражила толпу, а каждый второй на Стефановской площади начал ее петь.

Сотни видео и селфиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Ребят, вам нужно отдать должное, потому что вы пришли в такую непогоду. Здесь собралось вместе такое количество людей. Меня удивляет тот факт, что никого не смутило, что в какой-то момент может капнуть с неба. Вы ребята очень прошаренные. Я когда из аэропорта выходил, смотрю – все под зонтиками ходят. Мы единственные дурачки в шортах. Так что вы очень безумные, - снова повторил комплимент зрителям Тима Белорусских.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/717467" frameborder="0"></iframe> 29.06.2019. Тима Белорусских в Сыктывкаре..Ольга СОЛОВЕЙ

Стефановская площадь стала место проведения городского студенческого фестиваляФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В какой-то момент сыктывкарская погода будто начала вторить песне про мокрые кроссы и начался дождь, который ничуть не смутил певца. Белорусских накинул на голову полотенце и спел свой хит №2 «Незабудка».

- Я безумно рад вас всех видеть. И раз вы расцвели, то нужно спеть песенку про цветок, - намекнул на свой хит певец.

Артисты был одет явно не для северного лета.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Облачившись в дождевики и раскрыв зонтики, зрители начали подпевать песне про «твой любимый цветок». Напоследок Белорусских поблагодарил сыктывкарцев за энергетику сегодняшнего вечера. Также Тима признался зрителям, что сегодня с удивлением обнаружил, что первый месяц лета уже прошел и пожелал всем провести июль и август с удовольствием. Попрощался артист своей песней №1 «Мокрые кроссы».

"Мокрые кросы" под дождем.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Певцу понравилась энергетика сыктывкарцев.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

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