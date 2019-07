Расшевели мозг: "КП-Коми" предлагает нестандартные методы в поиске идей для бизнеса

Порой кажется, что все ниши бизнеса уже кем-то заняты, а все самое интересное и нужное придумали до тебя. Но не стоит отчаиваться! В такой творческий тупик попадают, как бывалые предприниматели, так и те, кто только делает первые шаги в бизнесе.

«КП-Коми» уже писала о том, где студенты могут получить поддержу в начинающем бизнесе. Но ведь, чтобы тебе оказали эту самую помощь, ты должен показать, что твоя бизнес-идея – необычная и инновационная. Специально для тех, кто находится в раздумьях о выборе ниши, мы собрали 9 способов генерации идей. В этом «КП-Коми» помог Информационно-маркетинговый центр предпринимательства Национальной библиотеки Коми.

С помощью этих идей можно накреативить оригинальный бизнес-проект, найти необычный способ поиска финансов (начиная от грантов и заканчивая краунфандинговыми платформами), сформировать себе команду, в которой будете уверены на 100%, и даже подыскать помещение под первый офис. Кстати, применять такие методы поиска нестандартных решений может предприниматель любого уровня: как новичок, так и спец в своем деле.

Мозговой штурм

Основная мысль этого подхода заключается в том, что при обсуждении какого-либо вопроса нужно высказывать абсолютно разных идеи. Желательно говорить все, что придет в голову.

Мозговой штурм состоит из трех этапов:

А) Постановка проблемы. Определитесь с тем, что будете обговаривать, четко сформулируйте задачу.

Б) Генерация идеи. Тут нужно соблюдать определенные правила: не ограничивать идеи, говорить все подряд, ни в коем случае не критиковать идею коллеги.

В) Группировка и выделение самых интересных мыслей. Именно этот этап позволяет из сотен высказываний выделить самые лучшие и достойные.

Метод «шести шляп»

Здесь человек должен «примерить» на себя шесть шляп, каждая из которых выражает ту или иную позицию по обсуждаемому проекту.

Белая - беспристрастно проверить все цифры и факты.

Черная – поиск негативных черт и рисков данного бизнеса.

Желтая - анализ всех плюсов данного дела.

Зеленая – генерация новых идей развития проекта.

Красная - эмоциональные высказывания по поводу представленной идеи.

Синяя – подведение итогов всей проделанной работы.

«Ментальные карты»

Весь процесс мышления и креатива тесно связан с памятью человека. Именно ее нужно развивать и стараться расшевелить. Вам нужно взять ватман, в центре написать идею, ключевое понятие, от которого вы будете отталкиваться, а далее создавать «ветви», на которых писать все возникающие ассоциации. В итоге получится своеобразная карта вашего проекта.

Метод синектики

Синектика – поиск аналогий. Сперва вы выбираете объект, который будет обсуждаться. Затем делаете таблицу для его аналогий. В первом столбце указываем прямые ассоциации, во втором – косвенные, а потом сравниваете их.

Морфологический анализ

Морфологический анализ заключается в переборе различных вариантов. Вашу первоначальную идею нужно разложить на компоненты, среди которых необходимо выбрать самые важные и существенные. Далее их следует изменить всевозможными методами и попытаться собрать, в результате получив другой, качественно новый объект.

Метод непрямых стратегий

Суть в том, что вы даете определенные инструкции самому себе, но предварительно не знаете, что должны будете выполнить и куда приведет результат выполнение того или иного указания. Используйте специальные карты, на которых будут написаны команды типа «Спроси себя», «Отбрось обычные инструменты», «Сделай это наоборот».

Метод «автобус, кресло, ванна»

Идеи приходят к нам всегда и в различных местах. Не думайте, что только сидя в офисе, или дома в удобном кресле, вы сможете выдумать что-то новое. Помните, что озарение может придти спонтанно, но вы должны быть к этому готовы. Для записи всего интересного – всегда носите с собой ручку и блокнот.

Метод расшифровки

Берете какое-то высказывание на иностранном языке, такое, какое вы не знаете, и стараетесь расшифровать его, используя аналогии, ассоциации, перебирая десятки возможных вариантов. В таком творческом процессе может зародиться новая идея!

При получении бизнес идеи, лучше выбирайте какие-то бизнес цитаты на иностранном языке. Например, английское выражение «Get and stay out of you comfort zone» можно перевести как «Выбирайтесь из зоны комфорта и держитесь от нее подальше».

Ловушка для идей

Вы должны фиксировать все, что приходит в голову. Записывайте в блокнот, на диктофон, в телефон или планшет. Но не нужно сразу анализировать записанное. Вернитесь к идее через несколько дней, обдумайте ее еще раз, сделайте анализ и определенные выводы.

Компетентно

Ирина Зимина, кандидат экономических наук, руководитель Школы начинающего предпринимателя МБУ "Городской центр предпринимательства и инноваций" Сыктывкара считает, что все эти методы лучше реализовывать под наблюдением опытного наставника.

- В нашем центре, чтобы помочь начинающим предпринимателям стать на ноги, мы активно применяем инструмент наставничества. Мы поняли, что одного обучения – мало. Тем, кто решил ступить на тропу бизнеса, помимо материальных, нужны и иные формы поддержки.

Это, например, трансфер знаний и личного опыта наставников, содействие самоопределению и помощь при подготовке бизнес-плана, чтобы направить начинающего бизнесмена на конкурсы по соисканию инвестиций и грантов, мотивация к занятию предпринимательством и формирование устойчивых социальных связей и деловых контактов (социального капитала) и даже – моральная поддержка.

Три задачи настоящего наставника

1. Обучать. Супервизор помогает в профессиональном и личностном развитии наставляемого. То есть он обучает, как усваивать новые знания и навыки, делится своим опытом, информирует, разъясняет, помогает найти необходимое решение, консультирует, предлагает новые методики и технологии.

2. Поддерживать. Эта задача включает личностную моральную и психологическую поддержку наставляемого, попытку снять или смягчить напряжение от деятельности в рамках практики, поиск дополнительных источников для поддержания жизненного тонуса наставляемого.

3. Управлять. В круг обязанностей наставника входит планирование (целеполагание, календарное планирование наставнической деятельности), организация (составление алгоритма работы с наставниками, распределение с ним видов деятельности и ресурсов наставника в рамках практики), координация, мотивация (вдохновение личным примером, повышение самооценки за счет патронажа признанного эксперта; развитие социальных связей за счет социального капитала наставника; личный PR наставляемого через коммуникативные каналы наставника; вовлечение в проекты наставника), контроль и оценка качества работы и результатов наставляемого.

