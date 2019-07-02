Под Сыктывкаром живодер привязал собаку на кладбище и оставил умирать

В пригороде Сыктывкара неизвестные жестоко расправились с молодым псом. Ужасающую находку обнаружили в районе краснозатонского кладбища. Как написала в соцсетях работник и организатор приюта для бездомных собак «Друг» Светлана Уваркина, вчера, 1 июня, она уже выходила с кладбища, когда случайно увидела, что к одной из оградок привязана собака. Подойдя поближе, она поняла, что животное уже не дышит.

- Я побежала к кладбищенскому работнику, позвонила подруге, чтоб подъехала. Втроем пса отвязали и осмотрели. Он был привязан специально, не сам запутался, так как веревка завязана на узел, но не в натяжку, дышать он мог. Напрашивается вывод, что пес с кем-то вчера или в субботу пришел на кладбище (или его привели). Люди стали уходить, но его привязали, чтоб не бежал следом. Может, надеялись, что потом кто пожалеет и заберет. А дальше он уже сам, дергаясь, удушил себя, затянув узел, - считает Светлана.

Фото: Светлана Уваркина

Ей удалось выяснить, кому принадлежал пес. Хозяин собаки живет в пгт. Краснозатонский. Выяснилось, что новость о гибели животного стала для него шоком.

- Он в диком шоке, еле мог сдержать слезы, версий у него вообще никаких нет, кто мог это сделать. Его сожительница тоже вроде убедительно говорит, что ничего не знает, что собаку любила и никогда бы так не поступила. В конце разговора заплакала и в дом ушла, - рассказала о встрече Светлана Уваркина.

Мужчина рассказал, что пса зовут Самрат. В июле ему исполнился бы один год. Пес периодически срывался с цепи и убегал из дома. 30 июня инцидент повторился. Его сожительница смогла поймать пса на веревку, которой он был впоследствии удушен, но собака опять вырвалась и убежала с веревкой на шее.

Волонтеры продолжают искать свидетелей произошедшего.

Напомним, что по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») преступнику грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воркуте живодер ранил одну собаку ножом, а другую выкинул с третьего этажа

Разыскиваются очевидцы инцидента (подробности)